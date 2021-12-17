《再戰明天》本港舉行立法會選舉，美國公布１１月領先指標

《經濟通通訊社１７日專訊》本港舉行立法會選舉，及美國公布１１月領先指標，料為下周
初市場焦點。
在數據方面，２０日１１：００ｐｍ，美國公布１１月領先指標，料由０﹒９％降至
０﹒８％。
在本港，下周日（１９日）舉行立法會選舉。下周一（２０日）公布業績的公司有：火幣
（０１６１１）。（ｗａ）
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