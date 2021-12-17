【恒大困局】標普將恒大（３３３３）評級下調至ＳＤ並撤銷評級

《經濟通通訊社１７日專訊》評級機構標普表示，將中國恒大（０３３３３）長期評級從「
ＣＣ」下調至「ＳＤ」。應集團要求，標普撤銷對中國恒大、其附屬公司恒大地產和天基控股的
評級。
標普指出，中國恒大集團及其境外融資平台天基控股未能支付未到期美元優先票據的利息，
支付寬限期也已到期。
標普還將天基控股２０２２年到期和２０２３年到期債券的發行評級從「Ｃ」下調至「Ｄ」
。（ｂｉ）
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