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17/12/2021 17:25

港交所：ＳＰＡＣ上市機制明年１月１日起生效，放寬董事等要求

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）公布，今引入新規則，在香港設立全新
特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）上市機制，並於２０２２年１月１日起生效。
　　港交所在５大方面修訂ＳＰＡＣ機制建議，與９月諮詢文件相比，在首次上市的公開市場規
定方面，採納「ＳＰＡＣ證券須分配給至少３０名機構專業投資者」的建議，修訂為機構專業投
資者人數下調為至少２０名；而在ＳＰＡＣ董事方面，「ＳＰＡＣ董事會大多數成員須為提名其
出任董事的ＳＰＡＣ發起人的代表」的建議，其修訂內容為改為規定ＳＰＡＣ的董事會須至少有
兩人為第６類或第９類證監會持牌人（包括一名代表持牌ＳＰＡＣ發起人的董事）。
　　在投票權與股份贖回權一致方面，「只有投票反對ＳＰＡＣ併購交易的ＳＰＡＣ股東才可贖
回ＳＰＡＣ股份。」建議，其修訂內容為改為加強獨立ＰＩＰＥ（上市後私募）投資的規定，對
ＳＰＡＣ併購交易的條款及估值作更嚴格的監管審查；在強制性獨立ＰＩＰＥ投資當中的獨立
ＰＩＰＥ投資的規模方面，其修訂內容為改為按議定的ＳＰＡＣ併購目標估值（議定估值），因
應不同規模的ＳＰＡＣ併購目標而設置不同門檻，當中若議定估值少於２０億元，獨立ＰＩＰＥ
投資佔議定估值的最低百分比為２５％，若大於１００億元，其獨立ＰＩＰＥ投資佔議定估值的
最低百分比則視乎具體情況考慮豁免。而在資深投資者的重大投資方面，則改為規定上文所述的
獨立ＰＩＰＥ投資至少要有５０％來自至少三名機構投資者，三者的資產管理總值須分別至少達
８０億元。
　　聯交所提及，在權證攤薄上限方面，「ＳＰＡＣ不得發行若獲即時行使，會使股份發行總數
大於有關權證發行時已發行股份數目的３０％的權證（整體權證上限）。」建議，其修訂內容為
整體權證上限增至５０％，須更明確披露所有權證的攤薄影響，股份權證比率不設上限，發起人
權證攤薄亦不設上限。

＊共收到９０份對新上市機制諮詢的非重複回應意見＊

　　港交所行政總裁歐冠昇表示，希望透過引進ＳＰＡＣ上市機制，容許經驗豐富而信譽良好的
ＳＰＡＣ發起人物色新興和創新產業公司作為併購目標，扶植一些富有潛力的企業新星茁壯成長
、邁向成功。
　　聯交所共收到９０份來自多個不同界別對新上市機制諮詢的非重複回應意見，回應人士包括
ＳＰＡＣ發起人、專業團體、投資管理公司、企業融資公司及個人，大多數建議均獲逾八成有表
明意見的回應人士支持。（ｂｎ）

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