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17/12/2021 15:13

【立會選舉】立法會會議廳原有的區徽改為國徽，為預備宣誓儀式

　　《經濟通通訊社１７日專訊》立法會換屆選舉於周日（１９日）舉行，立法會會議廳過去懸
掛的特區區徽已換上中國國徽，預計是準備新一批立法會議員在會議廳宣誓。
　　立法會秘書處回覆查詢時說，根據《國旗及國徽條例》，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸
掛國徽。第七屆立法會議員宣誓儀式的詳情將適時公布。行政長官林鄭月娥早前說，將會為新一
批９０名立法會議員監誓。（ｈｙ）

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