【立會選舉】立法會會議廳原有的區徽改為國徽，為預備宣誓儀式

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會換屆選舉於周日（１９日）舉行，立法會會議廳過去懸
掛的特區區徽已換上中國國徽，預計是準備新一批立法會議員在會議廳宣誓。
立法會秘書處回覆查詢時說，根據《國旗及國徽條例》，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸
掛國徽。第七屆立法會議員宣誓儀式的詳情將適時公布。行政長官林鄭月娥早前說，將會為新一
批９０名立法會議員監誓。（ｈｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|市場動向17/12/2021
中國壽險市場需注入溫度來推動改革
|FOCUS17/12/2021
【FOCUS】貨幣政策分道揚鑣 歐洲恐成更大震源
|財經熱話17/12/2021
英意外加息匯控逆市好風騷 聖誕鐘真係要買匯豐？
|財經熱話17/12/2021
【信義系】信光夥信玻組合資生產多晶硅 三大原因拆解急瀉之謎！
|大行報告17/12/2021
【大行炒D乜】內房要全面睇淡？仲有邊隻「得」？一表話你知！
|開市Good Morning17/12/2021
溫鋼城：匯控繼續揸 短線先望$48 穩健投資者可考慮恒生
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰