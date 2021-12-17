【立會選舉】立法會會議廳原有的區徽改為國徽，為預備宣誓儀式

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會換屆選舉於周日（１９日）舉行，立法會會議廳過去懸

掛的特區區徽已換上中國國徽，預計是準備新一批立法會議員在會議廳宣誓。

立法會秘書處回覆查詢時說，根據《國旗及國徽條例》，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸

掛國徽。第七屆立法會議員宣誓儀式的詳情將適時公布。行政長官林鄭月娥早前說，將會為新一

批９０名立法會議員監誓。（ｈｙ）

