【立會選舉】李家超、曾國衞到會展視察中央點票站的籌備工作進度

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會換屆選舉於本周日（１９日）舉行，政務司司長李家超

和政制及內地事務局局長曾國衞到會展，視察中央點票站的籌備工作進度，包括點票的流程及準

備情況。

李家超表示，今次是有史以來規模最龐大的選舉，選舉工作人員約４萬人，是歷年最多，負

責處理投票及點票流程。他要求工作人員緊守崗位，熟悉程序，並且要隨機應變，用心、投入，

全力以赴，辦好這場選舉。他又呼籲市民於當日踴躍投票。（ｈｙ）

