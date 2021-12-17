  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/12/2021 15:28

【立會選舉】李家超、曾國衞到會展視察中央點票站的籌備工作進度

　　《經濟通通訊社１７日專訊》立法會換屆選舉於本周日（１９日）舉行，政務司司長李家超
和政制及內地事務局局長曾國衞到會展，視察中央點票站的籌備工作進度，包括點票的流程及準
備情況。
　　李家超表示，今次是有史以來規模最龐大的選舉，選舉工作人員約４萬人，是歷年最多，負
責處理投票及點票流程。他要求工作人員緊守崗位，熟悉程序，並且要隨機應變，用心、投入，
全力以赴，辦好這場選舉。他又呼籲市民於當日踴躍投票。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事17/12/2021
【步步進逼】美啟新一波華企制裁　AI四小龍全覆蓋　首涉生物科技（附最全制裁名單）
財經熱話17/12/2021
【望子城財】順豐同城獲母企扶持 有望扭虧為盈
市場動向17/12/2021
中國壽險市場需注入溫度來推動改革
FOCUS17/12/2021
【FOCUS】貨幣政策分道揚鑣　歐洲恐成更大震源
財經熱話17/12/2021
英意外加息匯控逆市好風騷　聖誕鐘真係要買匯豐？
財經熱話17/12/2021
【信義系】信光夥信玻組合資生產多晶硅　三大原因拆解急瀉之謎！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金