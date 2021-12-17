《經濟通通訊社１７日專訊》立法會換屆選舉於本周日（１９日）舉行，政務司司長李家超
和政制及內地事務局局長曾國衞到會展，視察中央點票站的籌備工作進度，包括點票的流程及準
備情況。
李家超表示，今次是有史以來規模最龐大的選舉，選舉工作人員約４萬人，是歷年最多，負
責處理投票及點票流程。他要求工作人員緊守崗位，熟悉程序，並且要隨機應變，用心、投入，
全力以赴，辦好這場選舉。他又呼籲市民於當日踴躍投票。（ｈｙ）
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17/12/2021 15:28
【立會選舉】李家超、曾國衞到會展視察中央點票站的籌備工作進度
《經濟通通訊社１７日專訊》立法會換屆選舉於本周日（１９日）舉行，政務司司長李家超
和政制及內地事務局局長曾國衞到會展，視察中央點票站的籌備工作進度，包括點票的流程及準
備情況。
李家超表示，今次是有史以來規模最龐大的選舉，選舉工作人員約４萬人，是歷年最多，負
責處理投票及點票流程。他要求工作人員緊守崗位，熟悉程序，並且要隨機應變，用心、投入，
全力以赴，辦好這場選舉。他又呼籲市民於當日踴躍投票。（ｈｙ）
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