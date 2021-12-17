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即市新聞

17/12/2021 16:26

《小傳日記》英央行意外加息，大象起飛好刺激！

　　《小傳日記》英倫銀行真係出奇過出奇蛋！上個月爆冷唔加息之後，即時累到成班追住大象
（００００５）炒加息嘅缸友掉都掉唔切！點知今個月又爆冷決定加息，由０﹒１５厘去到
０﹒２５厘，就快恰著嘅大象又再跑郁，全日總共跑高多過兩個巴仙，唔知英倫銀行係咪嫌魚缸
太悶要畀啲刺激呢？
　　話說英倫銀行好似真係有鋪癮唔想被人估到，十月中嗰陣，行長貝利放風，話「央行將要採
取行動應付物價上升」，吹恒「鷹」風大家都估佢準備加息，當時英國兩年期國債利率即時由
０﹒１４％升到去０﹒７１％，點知到１１月揭盅嗰吓居然放鴿唔加！債息率當然即刻跌低，香
江呢邊嘅大象當時都碌低３巴仙。當時貝利就被英國人笑佢係「不可靠男友２號」，但係貝利就
反駁自己都無講過係幾時加息，話佢哋唔係要每日、每周咁引導市場喎，好大口氣喎！
　　結果到今次又再貫徹「不可靠男友」之名，比市場意料之外咁宣布加息，仲快過美國！美國
都識先減買債，再慢慢放風加息，如果貝利係響美國聯儲局做，咁世界會仲刺激啲，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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