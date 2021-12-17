《小傳日記》英央行意外加息，大象起飛好刺激！

《小傳日記》英倫銀行真係出奇過出奇蛋！上個月爆冷唔加息之後，即時累到成班追住大象

（００００５）炒加息嘅缸友掉都掉唔切！點知今個月又爆冷決定加息，由０﹒１５厘去到

０﹒２５厘，就快恰著嘅大象又再跑郁，全日總共跑高多過兩個巴仙，唔知英倫銀行係咪嫌魚缸

太悶要畀啲刺激呢？

話說英倫銀行好似真係有鋪癮唔想被人估到，十月中嗰陣，行長貝利放風，話「央行將要採

取行動應付物價上升」，吹恒「鷹」風大家都估佢準備加息，當時英國兩年期國債利率即時由

０﹒１４％升到去０﹒７１％，點知到１１月揭盅嗰吓居然放鴿唔加！債息率當然即刻跌低，香

江呢邊嘅大象當時都碌低３巴仙。當時貝利就被英國人笑佢係「不可靠男友２號」，但係貝利就

反駁自己都無講過係幾時加息，話佢哋唔係要每日、每周咁引導市場喎，好大口氣喎！

結果到今次又再貫徹「不可靠男友」之名，比市場意料之外咁宣布加息，仲快過美國！美國

都識先減買債，再慢慢放風加息，如果貝利係響美國聯儲局做，咁世界會仲刺激啲，請請！





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