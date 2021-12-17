《真知灼見－溫灼培》人民幣下一步方向如何？

《真知灼見》上周四（９日）晚，人民銀行宣布把外匯存款準備金率調升２％，由７％調升

上９％水平。上調外匯存款準備金率，可以鎖定銀行持有的外匯規模，同時也可回收銀行體系的

外匯流動性。明顯人行是想借助上述行動壓抑近期不斷上升的人民幣匯率。但是，究竟人行是次

行動是想純粹調節升勢過急的人民幣匯率，還是要全面打壓人民幣匯價？



首先一點必須明白，人民幣國際化是中央的長遠方針。當全球對人民幣的使用及需求有所提

升，人民幣的幣值隨之而變強這是無可避免，相信中央也當明白此點；因此，調升外匯存款準備

金率應純粹是為了升得太快太急的人民幣作出調節而非打壓。不過話雖如此，由於今年內人行已

兩度調升外匯存款準備金率，其不願見人民幣值於現階段再大幅升值的意向可謂相當明顯。料短

期內人民幣兌美元匯價轉橫向發展機會大，並於６﹒３５－６﹒４１水平上落。至於人民幣下一

步關注點是當１月１日《ＲＣＥＰ》正式執行後，看人民幣在東盟內的使用會否因而提升，以作

為衡量人民幣未來方向。就長遠而言，筆者仍是看好人民幣匯價。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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