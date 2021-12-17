《宏觀論勢－李依萊》新世界，前路艱險

《宏觀論勢》踏入２０２２年，隨着聯儲局逐步結束其在疫情最嚴重時期推出的緊急刺激措

施並為最終加息做準備，投資者將密切關注聯儲局的政策軌跡。即使全球經濟增長面臨新風險，

聯儲局和其他主要央行面臨着微妙的平衡行動，尋求撤回量化寬鬆計劃並將不斷上升的通脹預期

保持在其長期目標附近。

近期美國通脹達到３０年來最高水平，１０月份扣除食品和能源成本的消費物價指數按年上

漲４﹒６％。因此，市場已經反映更激進加息預期的影響，隨着投資者重新評估他們對通脹和更

高利率敏感的風險資產的頭寸，這引發市場短期波動。



＊新型變異毒株奧密克戎成為主要風險＊



２０２１年１１月２６日，世衛組織將奧密克戎列為「受關注的變異毒株」，強調到目前為

止其獲得的早期證據表明「令新冠疫情形勢惡化」。科學家們特別關注奧密克戎，因為該變異毒

株的「尖峰蛋白」有３０多個突變。

隨着科學家們爭分奪秒地了解奧密克戎的突變對其傳播速度的影響，短期內市場預料將維持

高度震盪，價格走勢仍將對與病毒相關的新聞高度敏感。

因此，投資者應審視槓桿率和保證金風險，並通過適當的分散投資配置以及避險資產對沖操

作來管理下行風險，增強其投資組合的韌性。

重要的是，投資者面對現狀不應作出情緒化的反應，不應在市場恐慌情緒加劇的情況下恐慌

性拋售核心持倉。鑒於長期的經濟重啟趨勢、持續改善的商業情緒和具有韌性的企業盈利，全球

經濟的疫情後復甦趨勢仍大致保持不變。

雖然投資回報未來１２個月預料仍然是正數，但不太可能達到２０２１年的水平；投資者應

準備好應對未來幾個月的重大短期市場震盪，但整體而言，長期基本面前景預料保持不變。



＊中國經濟增長放緩引發投資者持續擔憂＊



亞洲（日本除外）股票展望為中性，中國經濟增長前景則較為黯淡，最新數據印證了其經濟

面臨多項短中期風險。

中國亦預期繼續優先側重關鍵的長期戰略目標而非短期增長，例如通過社會和經濟改革提高

貧困人口的收入，以及將中國提升至全球價值鏈的上游，同時實現經濟減碳。

這意味着，政府可能會針對符合這些優先發展重點的部門，進一步實施精准的針對性政策支

持。與美國的持續緊張關係將推動中國加大力度建設國內的抗壓力，並擴大半導體、清潔能源和

人工智能等先進技術的能力。

最近有新聞報道稱，中國正計劃禁止企業通過可變權益實體在外國證券交易所上市。由此可

見，在２０２１年大部分時間內針對多個行業的監管整頓行動尚未結束，隨着新的一年到來，可

能會繼續對中國股市和投資者情緒構成壓力。

整體而言，適度承險的投資策略將在２０２２年繼續獲得回報，但投資者應注意，未來１２

個月的回報將較低，可能出現短期回檔。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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