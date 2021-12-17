《投資原理－陳榮達》消費升級持續，白酒體育用品屬內需板塊首選

《投資原理》新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ持續擴散，歐美亞太多國的新增確診個案迅速反

彈，全球貿易恐會受到影響。雖然出口作為中國經濟的「三頭馬車」，但隨著中央近年逐步轉向

以「內循環」為主的經濟模式，中央近日在政治局會議上提到，要實施擴大內需戰略，消費政策

有望加快出台。在消費升級的趨勢下，白酒和體育用品行業中的高端品牌明顯具有優勢，或可從

中尋找投資機遇。



＊行業集中度提高促進中高端白酒消費＊



隨著中國電力短缺及大宗商品價格高企等問題開始緩解，滯漲憂慮亦得以紓緩。同時，中央

近期連番釋出寬鬆訊號，繼早前對房地產行業提出邊際寬鬆後，過去一周人行更宣布降準及定向

降息。上周舉行的政治局會議上，除提到要實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，更要促進消

費復甦，帶動中國股市連日造好，食品飲料更是近期表現亮麗的板塊。事實上，消費一向是近年

重要的投資主題，國內人均收入持續上漲的背景下，消費升級成為行業大趨勢，經歷了一輪的行

業整合後，白酒行業的集中度不斷提高，中高端白酒已佔據了行業主要的銷售份額。



＊高端白酒銷售預測增長可達１５％＊



國內的白酒市場中，按銷售價值計，中高端白酒（１００至６００元人民幣）佔據約２８％

；６００元人民幣以上的高端白酒則佔據３１％。據高盛預測，２０２１至２０２５年間，前者

銷售的年複合增長率達１２％，後者銷售的年複合增長率則高達１５％，主要受國內可支配收入

持續上升所帶動。中國經濟增長引擎逐步轉向內需，在政策幫助下人均收入及中產階級不斷擴張

，帶動白酒消費明顯增長。白酒為近年產品升級較為明顯的行業，加上白酒作為中國特有的傳統

飲品和內需消費品，在消費升級的背景下，有助提振相關企業的股份表現。



＊外資體育品牌遭冷淡，國產品牌受捧程度急增＊



除白酒行業外，體育用品行業也值得投資者關注。運動產業一向獲國家政策支持，國務院早

前印發了「全民健康計劃（２０２１－２０２５年）」，提到要建造更多數位化健身中心及體育

館。內文也提到，直到２０２５年時，目標全國體育產業總規模能夠達到５萬億元。除行業受到

政策支持，今年初的「新疆棉」事件發生後，眾多外資體育品牌遭消費者持續杯葛，競爭力不斷

被削弱。事實上，除上述事件，由於國內體育龍頭品牌近年積極提高形象及進行產品升級，例如

併購多間國際體育品牌，令產品質素不斷提升，吸引越來越多的年青消費者青睞。根據百度及中

金的研究，國產品牌的受歡迎程度明顯由２０１６年的４５％急升至今年的７５％。

目前Ｚ世代（１９９７年至２０１０年代初期出生） 約佔全國人口約１７％，為國內最大

消費群體之一。隨著中國將於明年二月及九月舉辦北京冬奧及杭州亞運，對提升中國品牌形象有

莫大幫助，相信可獲得更多年輕消費者青睞，體育行業無疑可以成為未來值得留意的投資主題。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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