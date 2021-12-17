《品中資－羅國森》我對商湯、碧服、藥明有憧憬

《品中資》過去一星期，港股市場仍然風起雲湧。恒大事件繼續發酵，中美角力也有新發展

，令到不少股票大幅波動。正所謂有危就有機，我對當中的３隻股票開始有憧憬。

第一隻是商湯集團（０００２０）（下稱商湯），但嚴格來說，她還不是一隻「股票」，因

為她已經暫緩上市計劃。但據報道，商湯只是想就美國的制裁補充一些說明文件，讓投資者更清

晰事件對她的影響，有機會在下周一重啟上市工程。

商湯的最大賣點是首隻人工智能軟件的上市公司，過去上市的公司，都會強調所屬行業未來

仍然高增長，但複合增長有十幾個巴仙已經很不錯，而商湯的人工智能軟件，未來５年的複合增

長高達３１﹒９％，這才是真正的高增長呢！

但真正令我憧憬的，是她的「元宇宙」概念。商湯的公司願景就是想以人工智能，實現現實

世界和數碼世界的連接，促進社會生產力的持續發展，為人類帶來更好的虛實結合生活體驗。

而今時所說的元宇宙，就是指我們的現實世界，與增強實境（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ

Ｒｅａｌｉｔｙ，簡稱ＡＲ），即擴大了的現實世界和虛擬現實（Ｖｉｒｔｕａｌ

Ｒｅａｌｉｔｙ，簡稱ＶＲ），即完全虛構的世界，在共享的數碼空間中融合（將現實世界也數

碼化）。

在感知智能（人工智能的其中一種技術）的支持下，增強實境和混合現實技術，就可以實現

人機交互和基於人工智能的內容產生，建構成元宇宙的基礎。而元宇宙具有成為未來數碼社交互

動通用平台的潛力，可以有很多方面的應用。

我相信，透過元宇宙的技術，未來我們要學車，不一定需要在全程都在真實的道路上，而是

可以在學車中心（甚至在家中？），接入一個「虛擬實境」，就可以學到在真實路面上應該掌握

的技術。因此，我期待商湯能夠重新招股。



＊碧服承諾半年內不配股＊



除了商湯之外，另一隻我有憧憬的股票是碧桂園服務（０６０９８）（下稱碧服）。表面上

，這隻股票好像站在內房債務危機的風眼中，因為她是龍頭內房股的姊妹公司，但其實，她受的

影響非常有限，最多只是心理上。相反地，我認為她有可能受惠於今次的內房債務危機。

奈何本周一時，世茂服務（００８７３）以月前配股籌集的資金，向姊妹公司上海世茂

（６００８２３）收購相關的業務、資產和負債，涉資１６﹒５３億元（人民幣．下同），馬上

令人聯想到，作為物管公司的內房子公司，有可能被用來作「提款機」，以協助母公司渡過債務

危機。

除了主角的世茂集團（００８１３）和世茂服務股價在周二大跌外，也拖累其他物管股，而

我認為是實力最強的物管龍頭碧服也受牽連，單日跌幅逾一成。

不過，公司管理層馬上作出回應，承諾６個月內不會配發新股，並且不會與關連公司碧桂園

（０２００７）有任何超過２億元的交易，釋除變相「泵水」予姊妹公司之嫌；而身為主席的楊

惠妍也表明，在這段期間內不會減持股份。楊惠妍是碧桂園主席楊國強的女兒，兼碧桂園的聯席

主席。

這個承諾果然能穩住股價，雖然短期內不能令碧服轉強，但股價似乎已經止跌。對於這個「

自願公告」，我反而著眼於另一點，那就是「本集團自有資金充沛，將把握市場機會，適時進行

擴張，持續成長」。

事實上，碧服在今年９月份，已經連續收購了富力地產（０２７７７）和彩生活服務

（０１７７８），花樣年（０１７７７）旗下的物管業務）旗下的物管業務。我相信，以碧服的

財政實力，絕對有機會在這個關鍵時刻，進一步鞏固她在內地的龍頭地位。

雖然她的股價已經從低位反彈，但現價的預測市盈率仍然只有３０倍左右，以她未來的增長

勢頭來說，這個股價水平仍然有很大上升空間，絕對值得憧憬。

第三隻我想談的股票是藥明生物（０２２６９）。本周三（１５日），市場突然傳出，美國

會把一些生物科技公司納入制裁名單，觸發一眾生物科技股大瀉，其中藥明系更是首當其衝。



＊藥明拿５億回購支持股價＊



當日藥明生物和姊妹公司藥明康德（０２３５９），股價單日急挫兩成，同系屬Ｂ仔股的藥

明巨諾（０２１２６）也單日急挫一成二。一時間，「驚弓之鳥」這４個字似乎最能形容當時情

況。

同樣地，藥明的管理層反應也很快，翌日已經作出「自願公告」，表示得悉股價大幅波動，

但暫時沒有收到任何足以影響公司營運的監管制度變化。事實上，按照外媒的報道，到截稿前一

刻，美國仍沒有一張制裁名單是有藥明的名字。

藥明的「自願公告」中，也提出一項措施，加強投資者信心，那就是以不超過５億美元的金

額，在市場回購股份，以支持股價。結果，昨日藥明系的股價都大幅反彈。

不過，藥明的情況比碧服稍為複雜，因為藥明生物和藥明康德目前大約有五成左右收入來自

北美市場。如果美國真的禁止國民和企業跟藥明做生意，影響確實會很大。如果連美資也不可以

投資藥明（現時幾隻大型美資基金持有逾兩成藥明股權），意味無論股價和業務都會失去一個主

要支持。

因此，現階段我不會馬上收集藥明（我主要買藥明生物），但當事件明朗化後，尤其是不如

最初所指的全面制裁，我會考慮吸納藥明；又或者，萬一美國真的制裁藥明，股價必然會反映，

當跌至吸引水平時，我也會考慮吸納。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

