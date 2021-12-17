《雷鳴天下－雷鼎鳴》自由主義民主制度危機

《雷鳴天下》１２月９日至１０日，拜登邀約了來自１１０個國家地區的「代表」（但並非

全部肯來），開了個線上的「民主峰會」。以西方訂定標準自稱為民主的國家，近年面對一系列

困境，連民意調查組織皮尤（Ｐｅｗ）也發現，已很少人相信美式民主有資格作為別國學習的典

範，極右組織自由屋（Ｆｒｅｅｄｏｍ Ｈｏｕｓｅ）也一直大聲疾呼，民主國家減少，民主評

分下降，是世界性的現象。民主制度似乎遇上了危機，拜登的峰會若果是用來檢討此制度的得失

，並看看如何改進，也未嘗不是好事，但可惜完全不是這麼一回事。從拜登邀約的國家名單來看

，他有意抬舉他看得順眼的國家，並把不邀約的踩在地下。有些民主評分極低的國家也獲邀，可

見拜登的目的完全是政治性的，對美國有利用價值的便請，否則便排斥之。如此的出發點，只會

把這個「峰會」變為無人理的鬧劇。



拜登雖不濟，但有兩個問題近年也的確浮現了出來。第一是界定民主政體的標準應是甚麼？

第二是民主只應有一種還是多種？



按照林肯的說法，民主應包含「民有、民治、民享」（ｏｆ ｔｈｅ ｐｅｏｐｌｅ，

ｂｙ ｔｈｅ ｐｅｏｐｌｅ， ｆｏｒ ｔｈｅ ｐｅｏｐｌｅ）。西方的民主理念很重視形

式上或制度上是否民主，所以按西方所謂自由主義民主標準，一人一票的選舉制度才可體現出民

主，這又要靠一系列的互相制衡的立法、執法、司法制度去補充。這套制度看似完備，它的實效

如何？有無使到人民得享良好管治？在西方國家不少人眼中，這本來不是一個問題，因為他們假

設了形式上的自由主義民主，實效便是最好的了，其他的制度一定一無是處，人民被壓榨，經濟

不景，社會缺乏創新能力。



此種假設，近年備受事實挑戰。評估一個制度的實效，在和平時期，我們可以檢視它對經濟

的長期平均增長率有無提升作用？人民的創造力能否得到釋放？及人民是否對政府滿意？對前景

樂觀？在遇到危機時，我們則應着重注意它化解危機的能力。很可惜，西式自由主義民主在這些

方面，近年的表現都不大及格。



先說對經濟增長的作用。西方的經濟學家一直都想用實證方法證明自由主義民主制度能推高

ＧＤＰ的增長率，但多種研究中，老是找不出確實的證據。幾年前麻省理工的著名經濟學家阿塞

莫路（Ｄａｒｏｎ Ａｃｅｍｏｇｌｕ）牽頭，與一團隊用複雜的計量經濟分析了１７５個國家

１９６０年至２０１０年的數據，聲稱不民主的國家若改用民主體制，２０年內平均可把ＧＤＰ

提高２０％至２５％。我３年半前在友報已對此研究作出批評，他們忽視了中國這「房中的大象

」。按照自由屋的評分，中國的自由民主在世界上幾乎得分最低，但恰恰是她，卻創造了數十載

人類前所未見的經濟奇迹。阿塞莫路等人在處理數據上，把１４億人口的中國只是等同於只有

９０萬人民的小國，得出結論自然有偏差。我猜他們根本一直認為中國經濟早應崩潰，可以不用

理會，但事與願違，這不方便的真相卻正正使到信仰西方制度的人十分不安。



此種造成不安感的壓力，近年不停加強。以前，西方國家有一種信念，他們認為中國是威權

社會，在這種社會生活的人民一定缺乏創新能力，頂多是偷竊別國的知識產權，加以模仿而已。

但近年中國在ＡＩ、５Ｇ、太空科技、量子計算等多項成就及全球頂尖學術期刊所發表的大量論

文，已使上述的信念完全被證偽，現時西方科技界早已把中國看為強悍的競爭對手。在人民對政

府的滿意度及對前景的樂觀度上，國際調查機構都發現中國有９成多的滿意度及樂觀度，遠遠拋

離西方自由主義民主國家。



在應對危機的能力上，中國的優異表現與歐美國家的進退失據，勝敗是如此鮮明，已使到美

國朝野異常尷尬，不願多說，或只是胡說中國隱瞞新冠疫情，轉移視線。



從上可見，在實效上，西方自由主義民主體制近年實在一敗塗地。這本來不一定與制度有關

係，也許國家的成敗有另外一些因素更具影響力，最合理的態度應該是查找不足，看看自己出了

甚麼毛病，找出病因並糾正後，便不用看着別人的進步而自己焦躁恐慌。但美國沒有這樣做，背

後原因值得推敲。美國一直以為自己代表着真理，她的一套是歷史終結，哪個國家不跟從這套制

度，便是落後甚至邪惡，可派兵侵略替天行道。現在突然在實效比賽中敗下陣來，形式上的民主

便顯得沒有說服力，整個美式國際關係的思想基礎便崩塌下來，這叫美國政府如何受得了？



其實化解此心理壓力也不難。美國１９世紀末２０世紀初，把注意力放在本土身上，當時奮

發有為，進步神速，哪用擔心是否要打下哪一個國家？現在則只是自找麻煩。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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