《神州頭條》財經報章頭版摘要：１﹒４６萬億專項債額度提前下達

《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見平安中國建設表彰大會代表

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國家主席習近平１５日下午在北京親切會見平安中國建設表彰大會代表，向他們表示熱烈祝賀，

希望他們再接再厲，為建設更高水平的平安中國作出新的更大貢獻。



１﹒４６萬億２０２２年新增專項債務額度提前下達

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財政部副部長許宏才１６日在國務院政策例行吹風會上透露，近期財政部已向各地提前下達了

２０２２年新增專項債務限額１﹒４６萬億元（人民幣．下同）。財政部將推動提前下達額度在

明年一季度發行使用。



前１１月７５７０億元固定資產投資項目獲批

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發改委新聞發言人孟瑋１６日在新聞發布會上透露，１－１１月，發改委共審批核准固定資產投

資項目８４個，總投資７５７０億元。１１月共審批核准固定資產投資項目１４個，總投資

２６１５億元，集中在交通、能源、水利等領域。





《上海證券報》



習近平會見平安中國建設表彰大會代表

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國家主席習近平１５日下午在北京親切會見平安中國建設表彰大會代表，向他們表示熱烈祝賀，

希望他們再接再厲，為建設更高水平的平安中國作出新的更大貢獻。



人行：保持企業綜合融資成本穩中有降態勢

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人行行長易綱昨日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，提出要增強信貸總量增長的穩定

性，穩步優化信貸結構，保持企業綜合融資成本穩中有降態勢，不斷增強服務實體經濟能力。



１﹒４６萬億明年新增專項債限額提前下達

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近期財政部已向各地提前下達明年新增專項債務限額１﹒４６萬億元。財政部預算司負責人宋其

超透露，明年專項債券重點用於交通基礎設施、能源、生態環保、城鄉冷鏈等物流基礎設施、國

家重大戰略項目等九大方向。





《證券時報》



李克強：讓中國長期成為具強大吸引力投資目的地

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國務院總理李克強１５日晚在中南海紫光閣出席「全球首席執行官委員會」對話會時指出 ，中

國將對內外資企業一視同仁、公平對待，健全外商投資促進和服務體系，讓中國長期成為具有強

大吸引力的投資目的地。



明年減稅降費料達１萬億

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專家表示，２０２２年新增減稅降費規模將有所增擴，規模在１萬億元左右。主要是由於中小微

企業、個體工商戶、製造業等市場主體恢復仍需政策進一步加大支持力度，且當前政策基調積極

。



人行：保持企業綜合融資成本穩中有降態勢

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人行行長易綱１６日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，提出要增強信貸總量增長的穩

定性，穩步優化信貸結構，保持企業綜合融資成本穩中有降態勢，不斷增強服務實體經濟能力。

（ｌｃ）

