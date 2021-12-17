《鍾之日記》美新一波制裁，科技股未止瀉

《鍾之日記》１２月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



擔心全球多家主要央行收緊貨幣政策影響經濟復甦，隔晚道指曾升２６２點後倒跌收市，納

指曾插２﹒９％，連累今早亞洲股市受壓，港股弱勢未改，今日再挫近３００點，科指沽壓更大

，一度插２﹒７％，再創成立後新低。恒指低開１１點，報２３４６３，已是今早開市高位所在

，在科網股捱沽下，港股愈跌愈急，最多挫３０８點，低見２３１６６，中午挨近低位收市。在

科技股拖累下，港股午後走勢反覆向下，跌幅曾擴大至３１６點，低見２３１５８，只差約３點

便跌至昨日創出之近１５個月低位（２３１５５點）。全日成交增至１６２６億元，指數公司富

時羅素將於今日收市後調整指數。科指盤中曾插２﹒７％，低見５６６５，再創成立後最低；收

跌２﹒４％，報５６８０點。

英倫銀行宣布加息０﹒１５個百分點至０﹒２５厘，刺激銀行股今日造好，匯控

（００００５）逆市升２﹒８％，渣打（０２８８８）連升２日，收升２﹒３％。

另外，收市後李寧（０２３３１）加入富時中國５０指數，收市仍挫５﹒７％，在收市競價

時段成交大增，令全日成交高達２６﹒１億元。



＊Ａ場止步五周連升，外資出走逾月多＊



美國對中國生物科技企業的打壓步步進逼，滬深股市在半導體板塊急跌、白酒、煤炭板塊回

落之下，滬綜指愈跌愈深，全日收跌１﹒１６％，報３６３２﹒３６點，總結全周累跌

０﹒９３％，終結連續五周上升的趨勢。深成指今日更瀉１﹒６２％，創業板指挫１﹒８８％。

兩市全日成交１１５９５億元人民幣，按日下跌４﹒１％，連續第４１個交易日成交額突破萬億

。值得留意的是，外資今日通過陸股通淨流出６５﹒６１億元人民幣，結束連續１２日淨流入，

且流出規模創下逾１個月新高。



＊美啟新一波制裁 涉生物科技人工智能＊



中國屢被西方國家指控進行大規模的侵犯人權行為，而美國對中國的制裁行為亦在不斷升級

。就在美國參議院通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」的同一日，美國政府兩部門更新制裁名單

，包括３０多家中國機構或企業被新增制裁。

美國商務部周四（１６日）公布，為應對中國開發和部署生物技術等對美國國家安全和外交

政策構成的持續威脅，把多家企業及機構列入「實體清單」，當中涉及３４家中國企業及機構。

被制裁機構之中，最矚目為解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及其下屬的１１家研究機構，

美方指這些利用生物科技支持中國解放軍，並在研發「所謂的大腦控制武器」；另外有８家在香

港註冊的企業亦進入實體清單，美方指這些企業試圖向伊朗提供美國技術，以支持德黑蘭的常規

武器和導彈開發計劃。

與此同時美國財政部１６日更新限制投資黑名單，並禁止美國民眾或企業買賣公開交易證券

，理由是這些公司支持以生物特徵辨識方式，監視和追蹤新疆維吾爾人等少數民族。商湯

（０００２０）上周被加入投資黑名單，就像是今次美國制裁行動的前奏，數家專注人臉識別技

術的人工智能企業曠視、依圖、雲從都緊隨商湯腳步，自此中國的「ＡＩ四小龍」全部被「拉黑

」，失去了美國華爾街大行的支持，這些企業未來的集資能力料大幅受限。

另據報美國仍未決定是否進一步限制向中芯國際（００９８１）出口技術，中芯股價升

１﹒４％，報１８﹒６８元。



＊部分Ａｐｐ恢復更新，惟騰訊未止瀉＊



《澎湃》引述騰訊（００７００）內部人士報道，騰訊目前有９款產品通過主管部門檢測，

正逐步恢復更新，包括ＱＱ音樂、企業微信（ｉＯＳ版）等；這是騰訊自１１月２４日被工信部

採取過渡性行政指導措施後的首次產品更新。

不過騰訊其餘產品仍未能進行更新，包括微信、ＱＱ、王者榮耀等其他主流產品尚未更新，

其中微信的更新時間停留在１個月前，ＱＱ的更新時間停留在３周前，王者榮耀停留在２個月前

。在安卓系的應用商店中，ＱＱ音樂尚未更新到最新版本。

監管壓力未除，騰訊再跌逾３％，報４３８元創近４個月新低，連跌４日累計跌幅達６％。

其他科技股同樣淒涼，其中美團全日插逾５％，報２２５﹒８元創近４個月新低。阿里

（０９９８８）挫３﹒１％。京東集團（０９６１８）跌３﹒５％。

工信部在上月２４日對騰訊採取過渡性的行政指導措施，要求對於即將發布的Ａｐｐ新產品

，以及既有Ａｐｐ產品的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，檢測合格後正常上架。工

信部指騰訊旗下９款產品存在違規行為，共計４批次被公開通報，違反了２０２１年信息通信業

行風糾風相關要求。騰訊當時已即時回應，配合監管部門進行正常的合規檢測。





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