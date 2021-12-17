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17/12/2021 08:36

《駐京專電》易綱：要加大跨周期調節力度，統籌今明兩年銜接

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》人民銀行行長易綱主持召開金融機構貨幣
信貸形勢分析座談會，易綱強調，堅持穩字當頭、穩中求進，實施好穩健的貨幣政策。要加大跨
周期調節力度，統籌考慮今明兩年銜接，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模
增速同名義經濟增速基本匹配，遵循市場化、法治化、國際化原則，增強信貸總量增長的穩定性
，穩步優化信貸結構，保持企業綜合融資成本穩中有降態勢，不斷增強服務實體經濟能力。
　　這是人行今年第二次召開金融機構貨幣形勢分析座談會。相較８月召開的座談會，此次會議
提出中國經濟發展面臨短期下行壓力，此次參會的金融機構明顯增多，包括開發銀行、進出口銀
行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行、中
信銀行、招商銀行、江蘇銀行等１２家銀行業金融機構的負責人，當中有政策性銀行及國有大行
，範圍也擴大至全國性商業銀行及城商行。
　　與會人士認為，展望未來，中國經濟發展雖然面臨短期下行壓力，但經濟韌性強、長期向好
的基本面不會改變，有信心有能力繼續保持貨幣信貸合理增長。

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