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17/12/2021 09:49

【新冠肺炎】全國新增本土確診５６宗，浙江４４宗最多，廣東２宗

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，１２月１７日，全國確診者新增確診７６宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２０宗；本土病例５６宗（浙江４４宗，其中紹興市
４０宗、杭州市２宗、寧波市２宗；陝西５宗，其中西安市４宗、延安市１宗；內蒙古４宗，均
在呼倫貝爾市；廣東２宗，其中廣州市１宗、東莞市１宗；四川１宗在成都市）。無新增死亡病
例；新增疑似病例３宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院２６宗。此外，新增無症狀感染
２３宗，２宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者４７１宗（境外輸入４２６宗）。

＊浙江嘉興兩所高校緊急封閉管理＊

　　浙江省新增確診病例４４宗，已排查密切接觸者均已實施集中隔離。嘉興市疾控中心１６日
下午收到安徽省協查函，宿州１名新冠病例１２月１１日乘坐的Ｇ１８６６次列車同車廂有嘉興
密接人員１名。　接到通報後，市、區緊急開展調查處置，涉疫的相關密接者及次密接者均已落
實管控措施。
　　由於密切接觸者軌跡涉及學校特殊場所，經研判，決定對嘉興學院（梁林校區）、嘉興南湖
學院實行緊急封閉管理，禁止無關人員進出，暫停學校線下授課和活動，開展全體師生員工核酸
檢測。

＊印度一批次凍白蝦受新冠污染，海關禁進口＊

　　另外，據海關總署１７日消息，因從進口自印度１批次凍南美白蝦的１個外包裝樣本中檢出
新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告２０２０年第１０３號的規定，全國海關自即日起暫停接
受印度水產品生產企業ＳＩＮＧＥＲＹＭＡＲＩＮＥＳＰＶＴＬＴＤ（注冊編號為１３３２）的
產品進口申報１周。
　　截至１２月１６日，全國現有確診病例１５５６宗（其中重症病例１０宗），累計治愈出院
病例９３８８４宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０００７６宗，現有疑似病
例４宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９３５４宗。其中，香港特別行政區１２５０６宗（出
院１２１８０宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區
１６７７１宗（出院１３７４２宗，死亡８４９宗）。（ｃａ）

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