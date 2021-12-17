【恒大困局】據報中央要求恒大優先解決欠薪，讓農民工安心過年

《經濟通通訊社１７日專訊》中國恒大（０３３３３）的債務危機牽連範圍甚廣，據報中國

當局為了維持社會穩定，要求恒大優先解決對農民工和供應商的欠款，尤其是要在春節即將來臨

之前，支付農民工的工資，讓農民工安心過年。

外電引述知情人士指，官方工作組正聯同恒大及各地政府就地方具體項目進行摸底協調，討

論解決方案。對於第三方監管帳戶尚有資金的項目，將優先用於支付農民工工資，其次是支付供

應商的商業票據欠款。至於資金存在缺口的項目，則有數個選項，包括將未出售的房屋抵債，或

將未開發的項目的土地出讓金用於兌付帳款。

截至６月底止，恒大有逾１６萬個員工，而計及上游企業和供應商，間接涉及數百萬人的生

計。據官方數據估算，約５２００萬農民工在建築行業謀生。



＊法院已受理３６７宗恒大案，涉及８４０億＊



為了追回欠款，不少內地企業起訴恒大。外媒引述官方文件顯示，專門處理恒大民事訴訟的

內地法院已受理３６７宗案件，涉及８４０億元人民幣。

同時，據報高利率借錢給恒大的信託公司等影子銀行也正在爭取收回款項。據法庭記錄，其

中１９宗案件涉及地下借貸糾紛。發展商及子公司從４月份起逐轉向私人貸款，部分年利率更高

達７３厘。

廣東省政府已向恒大派出工作組，並已經駐點廣州恒大中心開展工作。但外電引述知情人士

指，調查發現恒大嚴重缺乏流動資金，以往的國企重組方式不一定適合恒大，未來地方國資或只

能「部分出手」，當局仍未決定具體會對恒大落實甚麼措施。（ｊｔ）

