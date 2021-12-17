【大國博弈】美方制裁多家中企，汪文斌：美方無理打壓到歇斯底里

《經濟通通訊社１７日專訊》中國屢被西方國家指控在新疆進行大規模的侵犯人權行為，美

國對中國的制裁行為正在不斷擴大。在北京，中國外交部發言人汪文斌對此回應，中方將採取一

切必要措施，堅決維護中國機構和企業的合法權益。

他表示，美方泛化國家安全概念，捏造各種借口，濫用出口管制措施，無理打壓中國機構和

企業，已經到了歇斯底里、不擇手段的地步。美方的行徑嚴重破壞市場經濟原則和國際經貿規則

，嚴重損害中國機構和企業的利益。中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤。中

方將採取一切必要措施，堅決維護中國機構和企業的合法權益。

美國商務部周四（１６日）公布，為應對中國開發和部署生物技術等對美國國家安全和外交

政策構成的持續威脅，把多家企業及機構列入「實體清單」（ｅｎｔｉｔｙ ｌｉｓｔ），當中

涉及３４家中國企業及機構。被制裁機構之中，最矚目為解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及其

下屬的１１家研究機構，美方指這些利用生物科技支持中國解放軍，並正在研發「所謂的大腦控

制武器」。美國財政部同日更新限制投資黑名單，包括無人機公司大疆等八家中國企業，禁止美

國民眾或企業買賣公開交易證券。（ｊｔ）

