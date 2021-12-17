《廣匯論勢－鄭廣復》英央行銳意壓通脹，鎊匯中期邁向１﹒３７

《廣匯論勢》四大央行已有三家公布議息結果，聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）一如預

期維持聯邦基金利率在０至０﹒２５厘，但就決定在本月中完成每月購買６００億美元國債，以

及３００億美元按揭抵押證券（ＭＢＳ）措施，並從明年１月中開始，改為每月購買４００億美

元，以及２００億美元ＭＢＳ措施。此外，ＦＯＭＣ在議息聲明中指出，未來每月宜採取進行相

若的縮減購債步伐。



＊聯儲局料明年３月停買債＊



明年ＦＯＭＣ首兩次議息會議分別在１月２５及２６，以及３月１５及１６日進行，故筆者

幾乎可以肯定，聯儲局將於明年３月宣布停止購債計劃。即在１月份會議宣布將每月淨買入

２００億美元國債及１００億美元ＭＢＳ，３月份宣布結束。我預期最快的加息時間是６月份。

市場預期ＦＯＭＣ明年將會加息３次，原因是當局在１２月的經濟預測中，預期聯邦基金利率上

限將於明年從０﹒２５厘上調至０﹒９厘，即加０﹒６５厘，以通常每次０﹒２５厘計，即加息

超過兩次（但不足３次）。

聯儲局在議息聲明中指出，在疫苗接種持續進行及強力的政策支持下，經濟活動指標及就業

表現持續強勁，而受疫情影響的行業近月亦已改善，但仍未擺脫ＣＯＶＩＤ－１９威脅。最近幾

個月就業職位穩定增加，失業率亦持續下跌。與疫情相關的供求不平衡及經濟重啟則持續推高通

脹，而整體金融環境仍然寬鬆，部分反映了支持經濟的政策措施，以及流入家庭及企業的信貸。



＊收回流動性助壓投機活動＊



美國１１月份通脹率達到６﹒８％，為１９８２年６月以來最高，聯儲局啟動退市程序，原

因正如鮑威爾所言，通脹率已有一段時間超過當局設定的目標，而且自去年初以來，環球央行大

量「放水」顯然是高通脹的主因 大量資金湧入商品期貨市場。即使全球不少國家地區都曾斷續

出現封城鎖國，但不見得物資短缺情況持續下去，市民若缺少甚麼，就去買甚麼，企業就是增加

相關產品的供應，而非去買期貨！此外，筆者很早之前已指出，量寬不能解決疫症造成的問題，

停止及收回針對疫情而推出援助措施有其必然性，屆時將會減幅減少商品期貨市場的投機活動，

隨後市場上又會出現某某商品供過於求的報道，為相關價格大跌作辯護，說到底，不過又是大戶

操縱市場的手法！



＊英央行關注通脹多於疫情＊



至於英倫銀行（ＢＯＥ）「意外」宣布加息０﹒１５厘，只是將指標利率還原到０﹒２５厘

，而且是８對１票通過，並不一致。ＢＯＥ的貨幣政策決定，與英國周四新增確診ＣＯＶＩＤ－

１９病毒個案創下８８３７６新高呈強烈反差，但這或許反映了這個「不可靠的男朋友」，決定

先去搞掂通脹殺手（１１月份通脹率升至５﹒１％的２０１１年９月以來最高），再與病毒進行

持久戰！現時市預期，ＢＯＥ在明年２月份將指標利率調高至０﹒５厘的機會率達到８０％。根

據ＢＯＥ在１２月１５日公布的數據顯示，其已購入了８９３８億英鎊國債，反映８９５０億英

鎊的國債購買計劃將要結束，市場預期，倘若ＢＯＥ終止將到期債券所得本金進行再投資，

ＢＯＥ的資產負債表規模將於２０２２年底前縮小３７０億英鎊。

雖然ＢＯＥ輕微加息，但央行決策委員將今年第四季ＧＤＰ預測增長率下調０﹒５％，令其

較疫情前低１﹒５％，並預期許多行業的增長將會繼續受到供應鏈斷裂及勞動力短缺影響，勞動

力調查報告預期，英國失業率將於今年第四季降至４％，較１１月份的預測低０﹒５個百分點。



＊鎊匯１﹒３１料已中期見底＊



英鎊匯價對ＢＯＥ略為意外的加息行動作出正面反應，英鎊兌美元由公布前的１﹒３２７９

急升至１﹒３３７６，但其後逐步回落，暫仍守穩在１﹒３３水平。從日線圖觀察，英鎊兌美元

近期已多次試穿１﹒３２，但都未曾收低於該位。此外，１﹒３１６５為去年３月至今年６月最

大升幅的３８﹒２％調整目標，匯價在１２月８日曾低見１﹒３１６７，現在ＢＯＥ又開始加息

，故推斷英鎊兌美元已在１﹒３１中期見底，後市傾向反覆上升，假設英鎊兌美元反彈今年６月

以來最大跌幅之５０％，匯價可升近１﹒３７１０，期間１﹒３５００為首個重要反彈阻力位。



＊歐央行ＰＥＰＰ額度快到頂＊



同日宣布維持三大指標利率不變的歐洲央行（ＥＣＢ），宣布將於明年３月底終止ＰＥＰＰ

（緊急抗疫購債計劃），但ＥＣＢ管理委員會決定延長將ＰＥＰＰ計劃中，到期回籠的本金進行

再投資至起碼２０２４年底，而未來若要終止再投資措施亦將加以管理，避免與貨幣政策立場發

生衝突。不過，ＥＣＢ強調ＰＥＰＰ結束後可以隨時重啟，以對抗疫情帶來的負面衝擊。



＊息差逐步拉闊不利歐元＊



要注意，ＰＥＰＰ規模為１﹒８５萬億歐元，截至１２月１０日，ＥＣＢ已透過ＰＥＰＰ持

有近１５５萬億歐元，即ＰＥＰＰ的額度亦快到頂，未來ＥＣＢ只會將到期回籠的資金進行再投

資，但ＥＣＢ又表示會在明年３月底終止ＰＥＰＰ。換言之，ＥＣＢ很可能利用其他資產購買計

劃，繼續向市場放水。故此，今次ＥＣＢ議息會議絕無發出收水訊號！未來在歐元與美元、英鎊

等的息差將會擴大，歐元兌美元傾向先下試１﹒１０，失守則有機會跌至１﹒０５才有支持；歐

元兌英鎊以０﹒８２８０為重要支持，一旦失守，料下試量度目標０﹒７０５７。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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