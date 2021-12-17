《神州縱橫－凌昆》中國借新能源革命加快崛起

《神州縱橫》有內地經濟專家談及三次能源革命，頭兩次是煤及蒸汽和石油及內燃機，而目

前則正處電池及電動車的第三次革命，若中能把握機遇則可換道超車，實際如何值得探討。



＊電池產業領先＊



專家指第一次能源革命後英國超越荷蘭主導世界，第二次則是美國超越英國，第三次則有可

能是中國超越美國。撇開超越問題，目前確實正處新一次能源革命，但這並非單是電池與電動車

般簡單，而是更廣泛複雜的發展。最根本的兩條是轉向非化石能源，和生產生活各領域的全面電

氣化，而這又將與自動化、智能化及數字化等新技術應用配合，相輔相成。可喜者是中國在這次

革命中已於多個領域達到先進甚至領先水平，故有可能藉革命搶佔先機取得先行優勢。先說電池

及電動車，幾年前已有美國評論指中國的發展帶動了全球的電動車產業，否則西方汽車大企業的

既得利益者將袓阻礙開發。美國官員已承認中國在電池生產及技術上領先，而中國的電池產量已

佔全球絕大部分。中國企業還正在電池新技術上衝刺，如研發固體電池及電池內以鈉代替鋰等。

從中美兩大電動車企業ＢＹＤ及Ｔｅｓｌａ的比較中亦可見分野：ＢＹＤ乃電池企業向下游伸延

（Ｄｏｗｎｓｔｒｅａｍ ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ），故掌握發展主導及主動權。Ｔｅｓｌａ

卻是湊合各方技術而成，電池最先用Ｐａｎａｓｏｎｉｃ技術，但技術路線不對而要轉換！鋰鈷

電池要棄鈷轉用零鈷電池。ＢＹＤ則早已採用鋰鐵磷電池而便宜很多。



＊應重視能源使用革新＊



在電池外中國還開始發力研製氫能源作為電動車動力，粵港澳大灣區將成為基地之一。電動

交通除了電動車外，鐵路同樣重要，而中國在這方面成績更為顯著，電氣化的普鐵高鐵形成了綠

色交通體系，現還正部署磁浮高鐵，可進一步替代航空及汽車。軌道交通除了上述鐵路網及城際

快鐵外，近年還大力發展城內輕鐵地鐵。另一方面，中國在利用非化石能源上亦取得領先地位，

太陽能、風能、水電及核電等在投資及技術發展上均表現卓越，不單有利於本國碳中和達標，還

可助其他發展中國家減碳。上述的電池、電動車、非化石能及新高鐵等，全部是在開發初段，尚

有很大的發展空間，可帶來多個每年萬億元級的投資出路。由於中國經濟規模巨大，加上人力物

力財力充裕，故最有希望能在新一輪能源革命中獲益最豐，從而加快崛起。必須注意新能源革命

並不限於能源供給及動力系統的創新，還有在使用能源上的革新，包括節能、循環經濟和新生產

、生活模式等多個領域。中國宜在這些方面作更多前瞻性部署。《資深評論員 凌昆》



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