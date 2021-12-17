【債務風險】清華控股不認同趙偉國言論，紫光批評趙偉國併購過度

《經濟通通訊社１７日專訊》早前，紫光集團千億資產重整遭紫光集團董事長趙偉國激烈反

對，他認為重整方案會造成７３４﹒１９億元（人民幣．下同）國有資產流失。不過，紫光的托

管人隨後反駁了趙偉國的批評。托管人表示，公司的債務危機主要是因為趙偉國經營管理不善，

以及境內外快速併購擴張。托管人強調，戰略投資者的遴選是採用公開招募方式，過程公平、公

正、公開，並將堅定不移、依法有序推進紫光集團司法重整工作。

清華控股官網聲明稱，近期，紫光集團少數股東健坤集團及其實控人趙偉國發布有關紫光集

團債務風險處置的不實信息。清華控股特此申明，相關信息未經清華控股授權，不代表清華控股

意見。

清華控股對紫光集團持股５１％，健坤集團則持４９％股權。清華控股是清華大學的國有資

產經營公司，因此紫光集團的控股股東是清華大學。從資本結構上看，紫光集團是一家國有控股

企業，屬於教育部國資系統和財政部國資系統。不過，清華大學上周五（１０日）已與四川省能

源投資集團簽訂《國有產權無償劃轉協議》，擬通過無償劃轉方式將清華大學持有的清華控股

１００％的股權劃轉給背靠四川省政府的四川能投。

紫光系再急跌，紫光股份（深：０００９３８）跌２﹒６％，報２１﹒６３元；紫光國微

（深：００２０４９）跌３﹒１％，報２０９﹒３２元。（ｊｔ）

