【債務風險】清華控股不認同趙偉國言論，紫光批評趙偉國併購過度

《經濟通通訊社１７日專訊》早前，紫光集團千億資產重整遭紫光集團董事長趙偉國激烈反
對，他認為重整方案會造成７３４﹒１９億元（人民幣．下同）國有資產流失。不過，紫光的托
管人隨後反駁了趙偉國的批評。托管人表示，公司的債務危機主要是因為趙偉國經營管理不善，
以及境內外快速併購擴張。托管人強調，戰略投資者的遴選是採用公開招募方式，過程公平、公
正、公開，並將堅定不移、依法有序推進紫光集團司法重整工作。
清華控股官網聲明稱，近期，紫光集團少數股東健坤集團及其實控人趙偉國發布有關紫光集
團債務風險處置的不實信息。清華控股特此申明，相關信息未經清華控股授權，不代表清華控股
意見。
清華控股對紫光集團持股５１％，健坤集團則持４９％股權。清華控股是清華大學的國有資
產經營公司，因此紫光集團的控股股東是清華大學。從資本結構上看，紫光集團是一家國有控股
企業，屬於教育部國資系統和財政部國資系統。不過，清華大學上周五（１０日）已與四川省能
源投資集團簽訂《國有產權無償劃轉協議》，擬通過無償劃轉方式將清華大學持有的清華控股
１００％的股權劃轉給背靠四川省政府的四川能投。
紫光系再急跌，紫光股份（深：０００９３８）跌２﹒６％，報２１﹒６３元；紫光國微
（深：００２０４９）跌３﹒１％，報２０９﹒３２元。（ｊｔ）
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