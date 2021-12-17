【步步進逼】美國加大制裁中國生物科技企業，詳列新增名單

《經濟通通訊社記者楊英傑１７日報道》中國屢被西方國家指控在新疆進行大規模的侵犯人

權行為，美國對中國的制裁行為正在不斷擴大。就在美國參議院通過「防止維吾爾人強迫勞動法

案」的同一日，美國政府兩部門更新制裁名單，包括３０多家中國機構或企業被新增加入。

美國商務部周四（１６日）公布，為應對中國開發和部署生物技術等對美國國家安全和外交

政策構成的持續威脅，把多家企業及機構列入「實體清單」（ｅｎｔｉｔｙ ｌｉｓｔ），當中

涉及３４家中國企業及機構。

被制裁機構之中，最矚目為解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及其下屬的１１家研究機構，

美方指這些利用生物科技支持中國解放軍，並正在研發「所謂的大腦控制武器」

（ｐｕｒｐｏｒｔｅｄ ｂｒａｉｎ－ｃｏｎｔｒｏｌ ｗｅａｐｏｎｒｙ）。有美媒曾引述美

國國防大學期刊去年一篇論文報道，中國正通過研究認知科學和生物科技來增強軍事實力，解放

軍正在試圖搶佔「制腦權」和「制智權」。

美國商務部長雷蒙多表示，中國選擇使用生物科技來加強控制人民以及鎮壓少數民族和宗教

成員，美國不能讓其提供的商品、技術和軟件用於違背美國國家安全的用途上。

內地光纖公司亨通光電（滬：６００４８７）及旗下兩家企業亦被制裁，美方指其企圖獲取

美國物資及科技來支持中國軍方，或用來破壞美國利益。亨通光電去年收購了華為旗下的華為海

洋網絡（香港）有限公司，該公司其後改名為華海通信國際有限公司，華海通信亦在美商務部的

制裁名單之上。華海通信曾以低價競得太平洋三個島國的海底光纖工程，但在美國強烈反對下，

有關競標其後被取消。

另外，有８家在香港註冊的企業亦進入實體清單，美方指這些企業違規支持伊朗軍事發展。



《經濟通通訊社》整理並列出最新進入美國商務部實體清單的中國實體，部分資料為查閱內

地工商資料所得：

實體名稱 備註

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中國人民解放軍軍事醫學科學院 解放軍的最高軍事醫學研究機構

被指支持中國軍事發展及研發「腦控」武器

及其下屬１１個研究機構：

衛生勤務和醫學情報研究所

放射與輻射醫學研究所

基礎醫學研究所

衛生學環境醫學研究所

微生物流行病研究所

毒物藥物研究所

衛生裝備研究所

生物工程研究所

野戰輸血研究所

疾病預防控制所

軍事獸醫研究所

航天晨光股份有限公司 航天晨光（深：６００５０１）

央企中航科工子公司

長沙景嘉微電子有限公司 景嘉微（深：３００４７４）、半導體企業

福建火炬電子科技股份有限公司 火炬電子（滬：６０３６７８）、軍工設備供應商

杭州海康微影傳感科技有限公司 海康威視（深：００２４１５）子公司

中國電子科技集團公司第五十二研究所 電子通信領域央企

華海通信國際有限公司 前身為華為海洋網絡（香港）有限公司

華為系於２０２０年將該公司出售

曾競標太平洋三島國的海底電纜工程

江蘇亨通光電股份有限公司 亨通光電（滬：６００４８７）

２０２０年向華為收購華海通信（見上文）

江蘇亨通海洋光網系統有限公司 亨通光電子公司

內蒙古第一機械集團有限公司 中國兵器工業集團子公司、軍工央企

陝西亞成微電子有限責任公司 新三板創新層公司、半導體企業

上海愛信諾航芯電子科技有限公司 半導體企業

軍工央企航天信息（滬：６００２７１）入股兩成

上海傲世控制科技股份有限公司 曾用名為上海亨通光電科技有限公司

產品涉軍工領域

深圳市瑞芬科技有限公司 導航定位產品研發商

中天科技海纜股份有限公司 中天科技（滬：６００５２２）子公司

海底光纜供應商

鳴洋電氣有限公司 香港企業，被指支持伊朗軍事發展

香港昌華電子科技有限公司 香港企業，被指支持伊朗軍事發展

Ｗａｖｅｌｅｔ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ 香港企業，被指支持伊朗軍事發展

ＨＳＪ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ 香港企業，被指支持伊朗軍事發展

Ｃｏｍｔｅｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 香港企業，被指支持伊朗軍事發展

公司地址在深圳寶安區

Ｈｙｐｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｕｎｉｏｎ 香港企業，被指支持伊朗軍事發展

ＲＯＶ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 香港企業，被指支持伊朗軍事發展

該公司在歐洲國家格魯吉亞亦擁有註冊地址

ＩＳＭ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 香港企業，被指支持伊朗軍事發展

該公司在馬來西亞亦擁有註冊地址

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美國財政部１６日更新限制投資黑名單，並禁止美國民眾或企業買賣公開交易證券，理由是

這些公司支持以生物特徵辨識方式，監視和追蹤新疆維吾爾人等少數民族。

大疆創新科技獲列入投資黑名單，但事實上大疆已經是無人機產業的絕對龍頭，市佔率遠勝

還內外同業；在商湯（０００２０）加入黑名單後，另外數家專注人臉識別技術的人工智能企業

曠視、依圖、雲從亦緊隨商湯腳步被制裁，自此中國的「ＡＩ四小龍」全部被「拉黑」。

表列最新獲列入美國財政部投資黑名單的中國實體：

實體名稱 備註

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深圳市大疆創新科技有限公司 無人機龍頭廠商

曙光信息產業有限公司 中科曙光（滬：６０３０１９）

隸屬於中科院的超級電腦製造商

雲從科技集團股份有限公司 中國ＡＩ四小龍之一

依圖科技有限公司 中國ＡＩ四小龍之一

曠視科技有限公司 中國ＡＩ四小龍之一

立昂技術股份有限公司 立昂技術（深：３００６０３）

總部設在新疆的通信技術企業

東方網力科技股份有限公司 東方網力（深：３００３６７）

ＡＩ技術企業

廈門市美亞柏科信息股份有限公司 美亞柏科（深：３００１８８）

電子數據取證企業，涉公安大數據領域

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