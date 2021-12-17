【ＦＯＣＵＳ】貨幣政策分道揚鑣，歐洲恐成更大震源

【ＦＯＣＵＳ】明年加息、突然加息、明年極不可能加息、減息……美聯儲、英倫銀行、歐

洲央行、土耳其央行周四（１６日）先後公布利率決定，盡顯貨幣政策分道揚鑣。



＊英國突加息，歐央行續鴿＊



聯儲收爐議息刪除通脹「暫時性」字眼，但主席鮑威爾只是用「嘴」加息；同樣面對「更持

久」薪資和物價壓力的英倫銀行，則出乎意料打響Ｇ７國家加息第一槍，指標銀行利率由

０﹒１％上調至０﹒２５％，刺激英鎊兌美元急升近０﹒５％。

就在英倫銀行公布利率決定後約一小時，歐洲央行同揭盅政策聲明，儘管大幅上調明年通脹

預測由１﹒７％至３﹒２％，但總裁拉加德重申「２０２２年極不可能加息」。此外，該行確定

明年３月如期結束「緊急抗疫買債計劃（ＰＥＰＰ）」淨購買之餘，第二季將擴大另一常規ＱＥ

工具「資產購買計劃（ＡＰＰ）」規模一倍至每月４００億歐元，此後第三季每月３００億歐元

、第四季每月２００億歐元，一來一去相當於略閂水喉，被解讀為內部鷹鴿勢力妥協。

歐美央行最新資產負債表分別錄近８﹒５萬億歐元、８﹒７５７億美元歷史新高，但前者「

永續」債券購買計劃的決定，無疑跟後者預計明年３月停止買債的決定形成鮮明對比，背後是對

經濟前景信心的天淵之別。



＊財政幻覺勢難解內憂外患＊



拋開來勢洶洶的Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情，單看區內不同國家的通脹走勢－－德國５﹒２％、希

臘４﹒８％、意大利３﹒７％、法國２﹒８％、葡萄牙２﹒６％，就知歐洲央行繼續維持超寬鬆

貨幣政策面臨經濟增長和通脹周期錯亂的多重困境。低通脹時以ＰＥＰＰ、ＡＰＰ等「泵水」支

持復甦的邏輯愈來愈難站住腳，但若少了歐洲央行這個金主，希臘、意大利等重債國債息恐隨時

飆升並引發新一輪歐債危機。

除了各成員國各有盤算，外圍亦不容樂觀。烏克蘭戰雲密布，歐盟跟俄羅斯尚未正式翻臉，

德國已預告「北溪２」明年上半年內都無法投入運營；此外，奇葩以減息應對通脹的土耳其總統

埃爾多安，跟歐盟成員國希臘及塞浦路斯的關係持續緊張，而歐盟邊境管制局最新指，１１月抵

達塞浦路斯的非法移民數激增２４４％，據悉是得到了土耳其的協助。

當英美為應對高通脹而政策轉身，仍沉浸於財政幻覺的歐洲，面對內憂外患，明年恐是更大

震源。

