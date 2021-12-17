【大國博弈】美國將解放軍醫學研究院等３４間中方機構入實體清單

《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部１６日公布，為應對中國開發和部署生物技術等對

美國國家安全和外交政策構成的持續威脅，把多家企業及機構列入「實體清單」（ｅｎｔｉｔｙ

ｌｉｓｔ），當中涉及３４家中國企業及機構。

涉事實體包括中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及旗下１１家研究所、上海愛信諾

航芯電子科技，海康威視（深：００２４１５）子企海康微影，火炬電子（滬：６０３６７８）

、景嘉微（深：３００４７４）和航天晨光（滬：６００５０１）等多家Ａ股上市公司，惟未見

藥明生物（０２２６９）及同系公司等港股在列。

「解放軍軍事科學院軍事醫學研究院」是解放軍的最高軍事醫學研究機構。據外電報道，美

國最新行動針對的包括輸血、生物工程和毒理學的研究機構。美商務部指上述機構支持中國軍方

，利用生物技術監控新疆的維吾爾族人，侵犯人權。

美國商務部長雷蒙多表示，中國選擇使用上述的技術來控制其人民，以及對少數民族等的鎮

壓。美國不能允許支持醫學科學和生物技術創新的美國商品、技術和軟件，被轉用於違背美國國

家安全的用途。

名單上也有一家名為Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｃｈｅｕｎｇ Ｗａｈ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港昌

華電子科技有限公司）的香港公司。（ｃａ）

