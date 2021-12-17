【大國博弈】八間中企遭美國財政部列黑名單，曠視駁斥理由無根據

《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部１６日更新限制投資黑名單，當中包括無人機公司

大疆等八家中國企業，並禁止美國民眾或企業買賣公開交易證券。理由是這些公司支持以生物特

徵辨識方式，監視和追蹤新疆維吾爾人等少數民族。

根據美國財政部的網站顯示，轄下外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）的「非ＳＤＮ中國軍工

複合體公司名單」更新的實體名單，分別為︰無人機公司大疆（ＳＺ ＤＪＩ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、臉部辨識軟件公司雲從科技（ＣｌｏｕｄＷａｌｋ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、中科院下屬超級電腦製造商中科曙光（滬：６０３０１９）

（Ｄａｗｎｉｎｇ ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｄｕｓｔｒｙ）、雲端運算公司立昂技術

（深：３００６０３）（ＬｅｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、人臉辨識技術公司曠視科技

（Ｍｅｇｖｉｉ）、雲端監控系統製造商東方網力（深：３００３６７）

（ＮｅｔＰｏｓａＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、網絡安全集團美亞柏科（深：３００１８８）

（Ｘｉａｍｅｎ Ｍｅｉｙａ Ｐｉｃｏ），以及人工智能及人臉識別技術公司依圖科技

（Ｙｉｔｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）。

上述８家企業此前已被列入美國商務部的出口管制「實體清單」之中。美國商務部１６日亦

將解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及其１１個研究機構，列入實體清單。

財政部的聲明指，這些企業的技術涉嫌用於監視和追蹤中國境內的宗教及少數族裔人士，當

中包括人臉辨識、為新疆政府提供無人機，以用於監視維吾爾族等。



＊曠視：相關指控是毫無事實根據＊



曠視科技回應被美列入中國軍工企業黑名單稱，對美國財政部將曠視加入「中國軍工復合體

企業（ＮＳ－ＣＭＩＣ）」清單表示強烈反對，認為這一決定和相關指控是毫無事實根據，並強

調列入清單不會對曠視的日常經營產生影響。

立昂技術早前證實公司將被美國列入投資黑名單。但同時表示，公司業務並不涉及美國市場

，公司雲計算、大數據及智慧城市的平台和中台均為公司自主研發，被列入「投資黑名單」的事

件，並不會對公司正常經營以及對所有客戶提供的產品及服務產生重大影響，對公司業績也不會

產生不良影響。

中國駐美國使館發言人劉鵬宇在一封電郵中回應，中國發展生物科技始終是為了人類的福祉

，稱美國行為是「毫無根據的壓制」，違反自由貿易規則，並補充說北京將採取「一切必要措施

」維護中國企業和研究機構的利益。（ｃａ）

