【立會選舉】譚耀宗：無就選委會界別投票收到任何指示

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會選舉將於周日（１８９日）投票，本身是當然選委的全

國人大常委譚耀宗相信，選委會１４００多名成員一定會很認真，經過思考觀察後自行決定投票

意向，選出選委會界別的立法會議員，他無就投票收到任何指示。

他指心目中並無特定投票率，因為每屆情況不同，而且今屆是有競爭的選舉，因此結果難料

。他亦呼籲選民投票，行使神聖一票的權利。（ｃｌ）

