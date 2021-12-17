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17/12/2021 17:30

【立會選舉】譚耀宗：無就選委會界別投票收到任何指示

　　《經濟通通訊社１７日專訊》立法會選舉將於周日（１８９日）投票，本身是當然選委的全
國人大常委譚耀宗相信，選委會１４００多名成員一定會很認真，經過思考觀察後自行決定投票
意向，選出選委會界別的立法會議員，他無就投票收到任何指示。
　　他指心目中並無特定投票率，因為每屆情況不同，而且今屆是有競爭的選舉，因此結果難料
。他亦呼籲選民投票，行使神聖一票的權利。（ｃｌ）

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