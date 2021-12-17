  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/12/2021 08:59

【企業盈警】都市麗人（２２９８）料全年多蝕至最少４﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》都市麗人（０２２９８）公布，預期截至今年１２月３１日止
年度虧損將不少於４﹒５億元人民幣，比去年度虧損約１﹒１８億元人民幣有所擴大。
　　該集團指，虧損主因２０１９年冠狀病毒病自６月起再急升及下半年發生多次洪澇、暴雨和
缺電等嚴重打擊消費意欲，導致下半年出現退貨和零售收入低於預期；原材料價格上漲使毛利率
下跌，特別是今年下半年。此外，該集團為改善收益，大增支出如改進加盟商和員工激勵計劃，
啟動推廣活動，增加多名高管和諮詢費用，但並未按計劃帶來成效，反而影響經營結果，以及於
下半年增加舊存貨撥備和使用權資產撥備，導致估計淨虧損增加。
　　該集團預期於明年３月下旬公布業績。

＊與供應商組戰略聯盟＊
　
　　另外，該集團已與各目標供應商訂立戰略聯盟合作協議，組成戰略聯盟，料產生協同效應，
包括在產品開發初期，戰略聯盟成員將在商品企劃及產品設計共享資訊，同時降低該集團產品開
發整體成本；而在供應鏈管理方面，戰略聯盟成員將尋求統一標準，以降低整體採購成本。在資
本管理方面，該集團計劃優先對目標供應商進行股權戰略投資，而戰略聯盟成員將與大型服裝工
業集團在紡織紗線、服裝面料及生產設備等合作，旨在降低材料及生產設備的採購成本。
（ｗｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/12/2021
【虛幣世界】市場消化加息消息，加密貨幣市場普跌
財經熱話16/12/2021
警方證監會拘9人　涉「唱高散貨」造市洗黑錢
中國故事16/12/2021
《神州經脈》美國因芬太尼制裁中企　中俄謀合作抗霸權　滬指高收
財經熱話16/12/2021
兗煤擬向多礦種開發轉型　股價飆逾兩成
財經熱話16/12/2021
比亞迪贛鋒雖續受惠國策　惟年內升幅已巨宜先鎖定利潤伺低撈
財經熱話16/12/2021
【大國博弈】醫療股烽煙四起　專家籲把握藥明生物最後逃生門！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金