【企業盈警】都市麗人（２２９８）料全年多蝕至最少４﹒５億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》都市麗人（０２２９８）公布，預期截至今年１２月３１日止

年度虧損將不少於４﹒５億元人民幣，比去年度虧損約１﹒１８億元人民幣有所擴大。

該集團指，虧損主因２０１９年冠狀病毒病自６月起再急升及下半年發生多次洪澇、暴雨和

缺電等嚴重打擊消費意欲，導致下半年出現退貨和零售收入低於預期；原材料價格上漲使毛利率

下跌，特別是今年下半年。此外，該集團為改善收益，大增支出如改進加盟商和員工激勵計劃，

啟動推廣活動，增加多名高管和諮詢費用，但並未按計劃帶來成效，反而影響經營結果，以及於

下半年增加舊存貨撥備和使用權資產撥備，導致估計淨虧損增加。

該集團預期於明年３月下旬公布業績。



＊與供應商組戰略聯盟＊



另外，該集團已與各目標供應商訂立戰略聯盟合作協議，組成戰略聯盟，料產生協同效應，

包括在產品開發初期，戰略聯盟成員將在商品企劃及產品設計共享資訊，同時降低該集團產品開

發整體成本；而在供應鏈管理方面，戰略聯盟成員將尋求統一標準，以降低整體採購成本。在資

本管理方面，該集團計劃優先對目標供應商進行股權戰略投資，而戰略聯盟成員將與大型服裝工

業集團在紡織紗線、服裝面料及生產設備等合作，旨在降低材料及生產設備的採購成本。

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