【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒７億人幣，買騰訊沽兗煤

《經濟通通訊社１７日專訊》恒指周四（１６日）低開１３２點，報２３２８７點。最高升

１０５點報２３５２６點，最低跌２６５點報２３１５５點。恒指收報２３４７５點，升５４點

或０﹒２３％。

按額度計算，北水全日淨流入５２﹒７億元人民幣，增加１７﹒８％。騰訊控股

（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是兗

州煤業股份（０１１７１）、安踏體育（０２０２０）、中國神華（０１０８８）。

主板成交１３８１﹒１８億元增加８﹒１％。其中港股通成交３１６﹒２億元，佔總成交

２２﹒９％。



＊適時出台政策完善煤炭市場價格形成機制＊



騰訊控股跌０﹒７％報４５２﹒６元，北水淨買入８﹒１億元。藥明生物升１１﹒３１％報

８８﹒０５元，北水淨買入８億元。中芯國際跌１﹒６％報１８﹒４２元，北水淨買入３億元。

據《經濟通通訊社》北京專電報道，國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，關於進一步

完善煤炭市場價格形成機制，當前既十分必要，又具備有利條件。將進一步深入研究論證，適時

出台針對性政策措施，引導煤炭市場價格在合理區間運行，促進煤、電價格通過市場化方式有效

聯動，推動上下游協調高質量發展。昨日（１６日）兗州煤業大升２４﹒２％，收報１７﹒７６

元，北水淨賣出３﹒３億元。

另外，安踏體育跌０﹒４２％報１１９﹒２元，北水淨賣出２﹒１億元。中國神華升

６﹒１３％報１９﹒４元，北水淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒１３

藥明生物 （０２２６９） ７﹒９７

中芯國際 （００９８１） ３﹒０３

美團 （０３６９０） １﹒６３

華潤電力 （００８３６） １﹒５８

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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兗州煤業股份 （０１１７１） －３﹒２６

安踏體育 （０２０２０） －２﹒１０

中國神華 （０１０８８） －１﹒４２

特步國際 （０１３６８） －０﹒８９

思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒５９

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