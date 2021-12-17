【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒７億人幣，買騰訊沽兗煤

《經濟通通訊社１７日專訊》恒指周四（１６日）低開１３２點，報２３２８７點。最高升
１０５點報２３５２６點，最低跌２６５點報２３１５５點。恒指收報２３４７５點，升５４點
或０﹒２３％。
按額度計算，北水全日淨流入５２﹒７億元人民幣，增加１７﹒８％。騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是兗
州煤業股份（０１１７１）、安踏體育（０２０２０）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１３８１﹒１８億元增加８﹒１％。其中港股通成交３１６﹒２億元，佔總成交
２２﹒９％。
＊適時出台政策完善煤炭市場價格形成機制＊
騰訊控股跌０﹒７％報４５２﹒６元，北水淨買入８﹒１億元。藥明生物升１１﹒３１％報
８８﹒０５元，北水淨買入８億元。中芯國際跌１﹒６％報１８﹒４２元，北水淨買入３億元。
據《經濟通通訊社》北京專電報道，國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，關於進一步
完善煤炭市場價格形成機制，當前既十分必要，又具備有利條件。將進一步深入研究論證，適時
出台針對性政策措施，引導煤炭市場價格在合理區間運行，促進煤、電價格通過市場化方式有效
聯動，推動上下游協調高質量發展。昨日（１６日）兗州煤業大升２４﹒２％，收報１７﹒７６
元，北水淨賣出３﹒３億元。
另外，安踏體育跌０﹒４２％報１１９﹒２元，北水淨賣出２﹒１億元。中國神華升
６﹒１３％報１９﹒４元，北水淨賣出１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ８﹒１３
藥明生物 （０２２６９） ７﹒９７
中芯國際 （００９８１） ３﹒０３
美團 （０３６９０） １﹒６３
華潤電力 （００８３６） １﹒５８
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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兗州煤業股份 （０１１７１） －３﹒２６
安踏體育 （０２０２０） －２﹒１０
中國神華 （０１０８８） －１﹒４２
特步國際 （０１３６８） －０﹒８９
思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒５９
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