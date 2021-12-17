《日入而息》華置私有化計劃告吹，ＳＰＡＣ上市機制明年１月生效

《今天重點》

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華置（００１２７）私有化計劃遭否決，下周一復牌

港交所（００３８８）ＳＰＡＣ上市機制明年１月１日起生效，放寬董事等要求

傳內地擬禁富途等互聯網券商提供離岸交易服務

傳商湯（０００２０）下周一重啟招股，獲３９億港元基石投資

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８８％，跌幅９周最大

美參議院通過禁止進口新疆產品法案，待拜登簽署生效；美國參議院大比數通過由伯恩斯出任駐

華大使；中方表示美方以新疆為由對中國實體採取行動是毫無根據

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《即日市況》

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恒指低收２８２點報２３１９２，科指跌１４１點報５６８０

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《深滬股市》

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美制裁風暴滬指跌１﹒２％，全周跌０﹒９％斷五連升

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《美元匯價》

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英鎊升破２０天線，高見１﹒３３７４

歐元最新報１﹒１３１７╱２０，日圓最新報１１３﹒４５╱４７

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《公司資訊》

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傳商湯（０００２０）下周一重啟招股，獲３９億港元基石投資

小米（０１８１０）今年第３５次調整：雷軍減負，國際業務部重

整；傳雷軍進軍私募，小米澄清：報道存在誤讀

創業集團（０２２２１）進一步委任廣德潤和建設為宣城項目承包

商

華置（００１２７）私有化今日表決，小股東指私有化作價太低，

股東指投資恒大是錯誤

中國北大荒（０００３９）遭提呈清盤呈請，擬提反對

中國華君（００３７７）料無法還逾５０億元人民幣到期貸款，申

請今早復牌

傳「微信女」案涉金匯教育（０８１６０）超凡網絡（０８１２１

）高層

凱升控股（００１０２）最終控股股東未能還債，抵押或強制執行

首灃（０１７０３）控股股東易手折讓７４％提全購，申請今早復

牌

合生創展（００７５４）修訂有擔保可換股債券，到期日延至２０

２３年

信義光能（００９６８）和信義玻璃（００８６８）合產多晶硅最

高４０億元

中國新經濟投資（０００８０）夥國投金融及國通企業戰略合作

Ｏｌｉｖｏｔｔｏ向凱盛君恒供應機器及技術服務

英國監管部門初步裁定Ｃｅｌｌｎｅｘ收購長和（００００１）電

信塔損害競爭

阿里巴巴（０９９８８）淘特和淘菜菜活躍用戶按年增２倍至達２

﹒７億

電訊盈科（００００８）Ｖｉｕ第三季月活躍用戶繼續位列東南亞

榜首

據報騰訊（００７００）旗下看點總經理楊達志離任轉崗；據報騰

訊９款應用逐步恢復更新，為上月工信部限制更新後首次

匯控（００００５）因反洗錢缺失遭英國罰款６３９５萬英鎊

展程控股（０１８５４）更改公司名稱為「中國萬天控股有限公司

」

希瑪眼科（０３３０９）終止收購廣東老牌眼科醫院的諒解備忘錄

中海油（００８８３）美國存託憑證將於１２月３１日收盤從多倫

多證交所退市

建行（００９３９）將於１２月２７日派發境內優先股股息每股４

﹒７５元

惠理集團（００８０６）１１月底止管理資產總值約１０１億美元

，按年跌２３％

港交所（００３８８）ＳＰＡＣ上市機制明年１月１日起生效，放

寬董事等要求

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《國企紅籌》

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君實生物（０１８７７）疫苗研發子公司獲Ａ輪投資近１３億元人

民幣

水發興業（００７５０）與中國電力合作料涉５吉瓦裝機量

中國人保（０１３３９）股東社保基金累沽１％股權，套近２３億

元人民幣

中國誠通（００２１７）訂２﹒５億元融資租賃，收入１５９７萬

元

華融金控（００９９３）向東銀發展出售三附資公司，總代價約４

１９２萬美元

嘉興燃氣（０９９０８）訂土地使用權轉讓協議，涉５２５萬元人

民幣

兗煤澳大利亞（０３６６８）首席執行官服務協議變更為無固定期

限

華潤電力（００８３６）１１月附屬電廠售電量按年增７％

杉杉品牌（０１７４９）向杉杉股份訂立租賃協議，料涉３００萬

元人民幣

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《神州民企》

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海豐國際（０１３０８）派特別息８０仙，料明年１月１４日分派

罕王（０３７８８）澳大利亞金礦資源量增最多逾２倍

太陽城（０１３８３）控股股東未能還債，抵押或強制執行

丘鈦科技（０１４７８）擬拆昆山丘鈦上市，９個月淨利升最高１

３％

世茂集團（００８１３）１１月合約銷售按年跌４９﹒１％

華立大學集團（０１７５６）擬更名為「中國職業教育控股」

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《中國要聞》

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銀保監修改保險資金運用領域部分規範性文件

內地首１１月財政收入增１２﹒８％，支出增２﹒９％

遭銀保監通報侵害消費者權益，華夏銀行表示正落實追責

人大法工委表示擬對廣場舞擾民作規定，最高罰款２萬

工信部表示「十四五」將實施中小企業數字化促進工程

人行陳雨露稱建好「防火牆」守住不發生金融風險底線

北京銀保監局表示應提供便捷信用卡支付綁定和解綁渠道

統計局覆核去年ＧＤＰ，同比增長調降至２﹒２％

人行１００億逆回購利率持平，全周回籠４５００億

財政部表示提前下達１﹒４６萬億元明年專項債額度

專家料明年國內減稅降費料達１萬億

多地推鼓勵購房政策，桂林向房企購房者發消費券

清華控股不認同趙偉國言論，紫光批評趙偉國併購過度

紫光集團起內鬨，托管人反駁董事長對重整方案的批評

發改委年內第六次下調國內成品油價格

臨港新片區發布２４條離岸貿易支持政策

世茂股份表示周三已劃撥付息兌付資金３１３５萬元人民幣

北京冬奧規定赴華人員如接種疫苗可免２１日隔離

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，報１７８１２點

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《其他消息》

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前《蘋果日報》英文版執行總編輯馮偉光申請保釋被拒

市民周日免費搭港鐵，入閘無需拍卡或付車費

李家超、曾國衞到會展視察中央點票站的籌備工作進度

立法會會議廳原有的區徽改為國徽，為預備宣誓儀式

證監會表示唱高散貨情況趨升，投資導師於社交通訊軟件開群組作

招徠

財匯局與投委會合作刊發文章教育散戶投資者

有線新聞及香港研究協會獲准在選舉日進行票站調查

譚耀宗稱無就選委會界別投票收到任何指示

財匯局表示一家上市實體無確認投資減值虧損，核數師未能識別錯

報

何詩蓓喜破世績，林鄭月娥及徐英偉分別祝賀

行會非官守議員賀何詩蓓破世績奪冠，陳智思稱奮勇向前值得敬佩

中、港列「不接受美國審計檢查」轄區，ＳＥＣ將每年展開評估

政府公開招標出售青衣物流用地，明年３月截標

港府委任王沛詩為港大校務委員會主席

調查指四成本地企業業務恢復，逾四成聚焦拓內地市場

深股通額度全日流出近１億元，外資結束連續１２日流入；滬股通

額度全日流出１３億，外資流走近６６億創１個高

「匯豐營商新動力」嘉許香港企業，鼓勵可持續發展

羅兵咸永道夥萬國數據提供高效數據安全服務

轉數快系統本周日進行系統遷移暫停服務

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８８％，跌幅９周最大

第三季信用卡交易量按年升１１％，交易額增１９％

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《大國博弈》

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中方表示美方以新疆為由對中國實體採取行動是毫無根據

依圖科技表示美將公司納入軍工複合體企業清單毫無依據

八間中企遭美國財政部列黑名單，曠視駁斥理由無根據

據報美國仍未決定是否進一步限制向中芯國際（００９８１）出售

技術

海康威視子公司海康微影：被美列實體清單毫無根據

澳洲指受中國「經濟脅迫」，相信其出口資源難被替代

美參議院通過禁止進口新疆產品法案，待拜登簽署生效；美國參議

院大比數通過由伯恩斯出任駐華大使

美國務院高級官員稱希望很快與中國啟動軍控會談

外交部否認對立陶宛人員無罪羈押：子虛烏有

景嘉微稱入美國實體清單影響可控，將採措施針對風險

美方制裁多家中企，汪文斌稱美方無理打壓到歇斯底里

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《重拳監管》

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中國擬修例明確快遞員、外賣員等參與組織工會權利

人民網評「小鵬汽車採集人臉數據被罰」，該！

微軟必應被中國要求暫停「搜索自動建議」功能３０天

業內人士表示禁「二次剪輯」或令長視頻平台迎發展拐點

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《新冠肺炎》

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安心出行下周二再更新，新增按鍵直接轉港康碼網頁

全國新增本土確診５６宗，浙江４４宗最多，廣東２宗

梁子超稱或有確診者走入社區，未來兩周仍是危險期

工聯會表示通關應撥至少一半配額供商務以外需要

貨機人員疑染Ｏｍｉｃｒｏｎ，油麻地祥興大廈強檢零確診

文旅部表示即日起暫停陸地邊境口岸城市跨省團隊旅遊

法國嚴防Ｏｍｉｃｒｏｎ入侵，周五起禁英國旅客入境

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