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即市新聞

17/12/2021 19:54

《日入而息》華置私有化計劃告吹，ＳＰＡＣ上市機制明年１月生效

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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華置（００１２７）私有化計劃遭否決，下周一復牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）ＳＰＡＣ上市機制明年１月１日起生效，放寬董事等要求　　　　　　　
傳內地擬禁富途等互聯網券商提供離岸交易服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳商湯（０００２０）下周一重啟招股，獲３９億港元基石投資　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒８８％，跌幅９周最大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美參議院通過禁止進口新疆產品法案，待拜登簽署生效；美國參議院大比數通過由伯恩斯出任駐
華大使；中方表示美方以新疆為由對中國實體採取行動是毫無根據　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收２８２點報２３１９２，科指跌１４１點報５６８０
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美制裁風暴滬指跌１﹒２％，全周跌０﹒９％斷五連升
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　英鎊升破２０天線，高見１﹒３３７４　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３１７╱２０，日圓最新報１１３﹒４５╱４７
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　傳商湯（０００２０）下周一重啟招股，獲３９億港元基石投資　
　　小米（０１８１０）今年第３５次調整：雷軍減負，國際業務部重
　　整；傳雷軍進軍私募，小米澄清：報道存在誤讀　　　　　　　　
　　創業集團（０２２２１）進一步委任廣德潤和建設為宣城項目承包
　　商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華置（００１２７）私有化今日表決，小股東指私有化作價太低，
　　股東指投資恒大是錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國北大荒（０００３９）遭提呈清盤呈請，擬提反對　　　　　
　　中國華君（００３７７）料無法還逾５０億元人民幣到期貸款，申
　　請今早復牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳「微信女」案涉金匯教育（０８１６０）超凡網絡（０８１２１
　　）高層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　凱升控股（００１０２）最終控股股東未能還債，抵押或強制執行
　　首灃（０１７０３）控股股東易手折讓７４％提全購，申請今早復
　　牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　合生創展（００７５４）修訂有擔保可換股債券，到期日延至２０
　　２３年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　信義光能（００９６８）和信義玻璃（００８６８）合產多晶硅最
　　高４０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國新經濟投資（０００８０）夥國投金融及國通企業戰略合作　
　　Ｏｌｉｖｏｔｔｏ向凱盛君恒供應機器及技術服務　　　　　　　
　　英國監管部門初步裁定Ｃｅｌｌｎｅｘ收購長和（００００１）電
　　信塔損害競爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　阿里巴巴（０９９８８）淘特和淘菜菜活躍用戶按年增２倍至達２
　　﹒７億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　電訊盈科（００００８）Ｖｉｕ第三季月活躍用戶繼續位列東南亞
　　榜首　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報騰訊（００７００）旗下看點總經理楊達志離任轉崗；據報騰
　　訊９款應用逐步恢復更新，為上月工信部限制更新後首次　　　　
　　匯控（００００５）因反洗錢缺失遭英國罰款６３９５萬英鎊　　
　　展程控股（０１８５４）更改公司名稱為「中國萬天控股有限公司
　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　希瑪眼科（０３３０９）終止收購廣東老牌眼科醫院的諒解備忘錄
　　中海油（００８８３）美國存託憑證將於１２月３１日收盤從多倫
　　多證交所退市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　建行（００９３９）將於１２月２７日派發境內優先股股息每股４
　　﹒７５元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　惠理集團（００８０６）１１月底止管理資產總值約１０１億美元
　　，按年跌２３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）ＳＰＡＣ上市機制明年１月１日起生效，放
　　寬董事等要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　君實生物（０１８７７）疫苗研發子公司獲Ａ輪投資近１３億元人
　　民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　水發興業（００７５０）與中國電力合作料涉５吉瓦裝機量　　　
　　中國人保（０１３３９）股東社保基金累沽１％股權，套近２３億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國誠通（００２１７）訂２﹒５億元融資租賃，收入１５９７萬
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華融金控（００９９３）向東銀發展出售三附資公司，總代價約４
　　１９２萬美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　嘉興燃氣（０９９０８）訂土地使用權轉讓協議，涉５２５萬元人
　　民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）首席執行官服務協議變更為無固定期
　　限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華潤電力（００８３６）１１月附屬電廠售電量按年增７％　　　
　　杉杉品牌（０１７４９）向杉杉股份訂立租賃協議，料涉３００萬
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　海豐國際（０１３０８）派特別息８０仙，料明年１月１４日分派
　　罕王（０３７８８）澳大利亞金礦資源量增最多逾２倍　　　　　
　　太陽城（０１３８３）控股股東未能還債，抵押或強制執行　　　
　　丘鈦科技（０１４７８）擬拆昆山丘鈦上市，９個月淨利升最高１
　　３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　世茂集團（００８１３）１１月合約銷售按年跌４９﹒１％　　　
　　華立大學集團（０１７５６）擬更名為「中國職業教育控股」　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　銀保監修改保險資金運用領域部分規範性文件　　　　　　　　　
　　內地首１１月財政收入增１２﹒８％，支出增２﹒９％　　　　　
　　遭銀保監通報侵害消費者權益，華夏銀行表示正落實追責　　　　
　　人大法工委表示擬對廣場舞擾民作規定，最高罰款２萬　　　　　
　　工信部表示「十四五」將實施中小企業數字化促進工程　　　　　
　　人行陳雨露稱建好「防火牆」守住不發生金融風險底線　　　　　
　　北京銀保監局表示應提供便捷信用卡支付綁定和解綁渠道　　　　
　　統計局覆核去年ＧＤＰ，同比增長調降至２﹒２％　　　　　　　
　　人行１００億逆回購利率持平，全周回籠４５００億　　　　　　
　　財政部表示提前下達１﹒４６萬億元明年專項債額度　　　　　　
　　專家料明年國內減稅降費料達１萬億　　　　　　　　　　　　　
　　多地推鼓勵購房政策，桂林向房企購房者發消費券　　　　　　　
　　清華控股不認同趙偉國言論，紫光批評趙偉國併購過度　　　　　
　　紫光集團起內鬨，托管人反駁董事長對重整方案的批評　　　　　
　　發改委年內第六次下調國內成品油價格　　　　　　　　　　　　
　　臨港新片區發布２４條離岸貿易支持政策　　　　　　　　　　　
　　世茂股份表示周三已劃撥付息兌付資金３１３５萬元人民幣　　　
　　北京冬奧規定赴華人員如接種疫苗可免２１日隔離　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒２％，報１７８１２點　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　前《蘋果日報》英文版執行總編輯馮偉光申請保釋被拒　　　　　
　　市民周日免費搭港鐵，入閘無需拍卡或付車費　　　　　　　　　
　　李家超、曾國衞到會展視察中央點票站的籌備工作進度　　　　　
　　立法會會議廳原有的區徽改為國徽，為預備宣誓儀式　　　　　　
　　證監會表示唱高散貨情況趨升，投資導師於社交通訊軟件開群組作
　　招徠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　財匯局與投委會合作刊發文章教育散戶投資者　　　　　　　　　
　　有線新聞及香港研究協會獲准在選舉日進行票站調查　　　　　　
　　譚耀宗稱無就選委會界別投票收到任何指示　　　　　　　　　　
　　財匯局表示一家上市實體無確認投資減值虧損，核數師未能識別錯
　　報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　何詩蓓喜破世績，林鄭月娥及徐英偉分別祝賀　　　　　　　　　
　　行會非官守議員賀何詩蓓破世績奪冠，陳智思稱奮勇向前值得敬佩
　　中、港列「不接受美國審計檢查」轄區，ＳＥＣ將每年展開評估　
　　政府公開招標出售青衣物流用地，明年３月截標　　　　　　　　
　　港府委任王沛詩為港大校務委員會主席　　　　　　　　　　　　
　　調查指四成本地企業業務恢復，逾四成聚焦拓內地市場　　　　　
　　深股通額度全日流出近１億元，外資結束連續１２日流入；滬股通
　　額度全日流出１３億，外資流走近６６億創１個高　　　　　　　
　　「匯豐營商新動力」嘉許香港企業，鼓勵可持續發展　　　　　　
　　羅兵咸永道夥萬國數據提供高效數據安全服務　　　　　　　　　
　　轉數快系統本周日進行系統遷移暫停服務　　　　　　　　　　　
　　中原ＣＣＬ按周跌０﹒８８％，跌幅９周最大　　　　　　　　　
　　第三季信用卡交易量按年升１１％，交易額增１９％　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中方表示美方以新疆為由對中國實體採取行動是毫無根據　　　　
　　依圖科技表示美將公司納入軍工複合體企業清單毫無依據　　　　
　　八間中企遭美國財政部列黑名單，曠視駁斥理由無根據　　　　　
　　據報美國仍未決定是否進一步限制向中芯國際（００９８１）出售
　　技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　海康威視子公司海康微影：被美列實體清單毫無根據　　　　　　
　　澳洲指受中國「經濟脅迫」，相信其出口資源難被替代　　　　　
　　美參議院通過禁止進口新疆產品法案，待拜登簽署生效；美國參議
　　院大比數通過由伯恩斯出任駐華大使　　　　　　　　　　　　　
　　美國務院高級官員稱希望很快與中國啟動軍控會談　　　　　　　
　　外交部否認對立陶宛人員無罪羈押：子虛烏有　　　　　　　　　
　　景嘉微稱入美國實體清單影響可控，將採措施針對風險　　　　　
　　美方制裁多家中企，汪文斌稱美方無理打壓到歇斯底里　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　中國擬修例明確快遞員、外賣員等參與組織工會權利　　　　　　
　　人民網評「小鵬汽車採集人臉數據被罰」，該！　　　　　　　　
　　微軟必應被中國要求暫停「搜索自動建議」功能３０天　　　　　
　　業內人士表示禁「二次剪輯」或令長視頻平台迎發展拐點　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　安心出行下周二再更新，新增按鍵直接轉港康碼網頁　　　　　　
　　全國新增本土確診５６宗，浙江４４宗最多，廣東２宗　　　　　
　　梁子超稱或有確診者走入社區，未來兩周仍是危險期　　　　　　
　　工聯會表示通關應撥至少一半配額供商務以外需要　　　　　　　
　　貨機人員疑染Ｏｍｉｃｒｏｎ，油麻地祥興大廈強檢零確診　　　
　　文旅部表示即日起暫停陸地邊境口岸城市跨省團隊旅遊　　　　　
　　法國嚴防Ｏｍｉｃｒｏｎ入侵，周五起禁英國旅客入境　　　　　
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