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即市新聞

20/12/2021 07:50

《油金掠影》受Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒影響　油價下跌金價上升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》丹麥、南非和英國等國的Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病例急升，令人
擔憂新推行的防疫措施或會打擊燃料需求，國際油價收市下滑。據《紐約時報》追蹤數據，截至
今年１２月１８日，美國每日平均新增確診人數為１２７６４３人，較２周前的病例數增加了
１７％。石油輸出國組織與夥伴國（ＯＰＥＣ＋）預示會把原定於１月４日舉行的會議推前，把
他們在１２月２日的會議上同意來年１月把月產量提高每日４０萬桶的供應計劃進行評估。布蘭
特期油下跌２％或１﹒５０元（美元．下同），報每桶７３﹒５２元。紐約期油下跌２﹒１％或
１﹒５２元，報每桶７０﹒８６元。
　　不過，高盛預料在航空和運輸需求以及基礎設施建設需求上升的背景下，未來兩年的平均需
求量將創新高。

＊投資黃金避險資產，金價上漲＊
　　新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的病例不斷上升，加上高通脹的壓力，促使投資者從股市轉向投
資黃金和白銀等避險資產，推高金價。現貨金微升０﹒２％，報每盎司１８０２﹒１２元。紐約
期貨上漲０﹒４％，報每盎司１８０４﹒９０元。
　　其餘貴金屬方面，白銀維持於報每盎司２２﹒４７元，鉑金上漲０﹒５％，報每盎司
９４０７１元，鈀金升３﹒１％，報１７８２﹒９９元。（ｈｌ）

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