《牛熊志選－陳其志》資金流入騰訊認購證及牛證

《牛熊志選》恒指日前創出今年新低２３１５５點後持續在低位反覆，聖誕假期氣氛濃厚，

投資策略宜較審慎。恒指牛熊證資金流情況，截至周四（１６日）過去５個交易日，恒指牛證合

共錄得約２﹒５１億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約１﹒３６億港元

資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價

２２９００點至２３１９９點之間，累計相當約４０２５張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２４５００點至２４７９９點之間累計了相當約１８６８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至１９﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒１個波幅點至２０﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒４個波幅點至２２﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

２６﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至３４﹒７％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至３０﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至２７﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

２０﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２５﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至２２﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒５個波幅點至３１﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至

２２﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約７５９８萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約５２５元至５４０元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒５倍至１０﹒１倍；牛證方面，

資金留意收回價４０６元至４２５元之間的較貼價條款，收回距離約３﹒４％至７﹒８％，槓桿

約１０﹒６倍至１９﹒６倍。另外，比亞迪（０１２１１）相關認購證及牛證期內錄得約

１９４４萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３５０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓

桿約６﹒８倍；牛證方面，資金留意收回價２１７元至２５０元之間的較貼價條款，收回距離約

６﹒２％至１８﹒３％，槓桿約４﹒７倍至１０﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內遠洋（０１９１９）的相關認沽證及熊證合共錄得約１３４﹒０

萬元資金淨流入部署。遠洋認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１０元至１３元附近的中

期價外條款，實際槓桿約２﹒９倍至３﹒２倍；熊證方面，資金主要留意收回價１６元至１８元

附近的條款，收回距離約１０﹒２％至２３﹒５％，槓桿約３﹒５倍至６﹒７倍。《法興證券上

市產品銷售部主管 陳其志》



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