  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》為短線投機圖利行動訂好入市計劃

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％，局勢則均顯著
向好。恒指陰陽燭周線圖上錄得大陰燭，指數曾低見２３１５６。觀乎５個主要技術分析指標皆
屬利淡，代表港股短期局勢則屬顯著向淡；支持短線投機者入市圖利的唯一理由為指數正迫近量
度跌幅目標２２４９５，具條件觸發一個超短期或短期的反彈。須注意的，為這個跌浪目標不一
定會到達，詳情請觀看筆者上周六（１８日）的「投資影音分析」。
　　此外，若作較壞的打算，恒指可跌抵另一個量度跌幅目標２１５９９附近。看來，本周初好
友有急切需要大舉進攻，務求於聖誕節假期前重奪市場控制權。本欄認為，短線投機者即使有意
於現階段入市，亦應採取超短線小注投機的圖利策略，見利即收，嚴守止蝕，多作走位；直至指
數期貨日線圖形勢正式轉好後，才於進攻時態度變得進取。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/12/2021
【虛幣世界】加密貨幣市場於假期悶靜，市場轉炒山寨幣
財經熱話20/12/2021
【陶觀天下】聯儲轉調市場無懼　通脹錯位政策有異
財經熱話17/12/2021
華置私有化計劃遭否決　小股東批投資恒大是錯誤
財經熱話17/12/2021
《嚟緊炒D乜》環球新材概念獨特且處高增長賽道，可於8元邊部署
財經熱話17/12/2021
環球央行加快收水科技股捱沽　騰訊創一個月新低
中國故事17/12/2021
《神州經脈》美打壓步步進逼　中方斥歇斯底里　滬指終結五周連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金