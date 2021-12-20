《運籌帷幄－梁業豪》為短線投機圖利行動訂好入市計劃

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％，局勢則均顯著

向好。恒指陰陽燭周線圖上錄得大陰燭，指數曾低見２３１５６。觀乎５個主要技術分析指標皆

屬利淡，代表港股短期局勢則屬顯著向淡；支持短線投機者入市圖利的唯一理由為指數正迫近量

度跌幅目標２２４９５，具條件觸發一個超短期或短期的反彈。須注意的，為這個跌浪目標不一

定會到達，詳情請觀看筆者上周六（１８日）的「投資影音分析」。

此外，若作較壞的打算，恒指可跌抵另一個量度跌幅目標２１５９９附近。看來，本周初好

友有急切需要大舉進攻，務求於聖誕節假期前重奪市場控制權。本欄認為，短線投機者即使有意

於現階段入市，亦應採取超短線小注投機的圖利策略，見利即收，嚴守止蝕，多作走位；直至指

數期貨日線圖形勢正式轉好後，才於進攻時態度變得進取。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪

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（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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