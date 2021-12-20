《一周攻略－周進略》美聯儲抗通脹，外界反應正面

《一周攻略》隨著美聯儲的議息結果，大家都已確定，當局有意收緊貨幣政策，起碼是讓大

家相信有此意圖。至於行動是否配合，當然要看整體部署的思維。純粹以大方向論，退市當中，

減買債是基本調子，不能再簡化，若連這一步都做不了，則顯然仍是加大力度放水，而不是收水

。故此，起碼這一點是做對的。

尤其是，金融海嘯後十多年，當日的危機早不存在，多年來美國經濟好端端的，資產價格更

因為量寬的加持，漲了又漲，反而若不趁形勢好轉而抽身，則稍後更難撤退。當然，央行介入容

易抽身難，在危機時當然走不了，危機過後往往又捨不得主動為泡沫洩氣。



＊疫情偶然觸發通脹預期＊



另一邊廂，在減買債之外，當然是短期為應付通脹預期，必須要進行的周期性的加息。事實

上，當通脹數據升溫，大家已不會太介懷或理會，深究當日通脹預期重新出現，觸發點可能是非

常偶然的一次疫情，改寫了央行的局面。

是的，多年來無法製造的通脹預期，如今一下子出現，而且比想像中來得快來得急，逼使央

行在多年維持差不多同樣政策的當前，要馬上急轉身，既要先減買債以進行退市縮表，又同步有

加息，而且加起來的次數和幅度不少，最新的議息有著點陣的啟示，局方決策大員傾向估計，

２０２２年和２０２３年各有三次的加息，最終會否做足，不得而知，但起碼形勢上，算是配合

外界所需的一點表態。



＊伯南克後，蕭規曹隨＊



不錯，不要低估這個配合外界的做法，美聯儲在過去十多年，除了危機時果斷的減息至近乎

零，又有近乎無盡的量寬，真正關鍵是始自伯南完的遠見，在他尚未擔心美聯儲主席之時，已經

與當時的美聯儲技術幕僚研究，萬一零息時代來臨，除了正常可做的，甚至非常時期的非常手段

如無窮量寬，還有什麼可以做。

最終的結果，是所謂期望管理一招。君不見在他治下，一直維持同樣的訊息多時，而且隨著

時間，令市場中人，包括投資者或消費者，都相信其意圖與行動配合，取信於人，其實就是這樣

困難。而正因為困難，其後的美聯儲主席，包括耶倫和現任的鮑威爾，基本上都是蕭規曹隨。



＊期望管理技巧須再上一層樓＊



有趣的是，當前形勢，令他們的期望管理技巧必須再上一層樓。可不是嗎？在過去一年多，

當局主動為外界釋除疑慮，不必擔心通脹，反正通脹預期在過去十多年如此巨額的貨幣供應增長

下，仍然無法出現，皆因資金流入資產，而不是一般人的消費領域。

然而，一次全球疫情，改變了整個局面。先是需求突然大降，然後隨著疫情受控而反彈，但

供應一時未至，供應鏈有瓶頸，物價趨升，這樣一來，本身非關貨幣政策，但又在一般人的層面

感受到的物價漲升，便陸續形成。



＊央行如何取信於人是關鍵＊



短期內，投資者可以設想的是，沒有了之前十年的經驗，反而是全新的形勢，究竟央行大員

可以如何取信於人。如今可不能單靠維持跟以往一樣的做法和說法，卻要主動拆彈。是的，通脹

預期出來了，求仁得仁，但之後怎樣令外界相信央行有能力和意圖，去駕馭此形勢？

不要忘記，不久前仍在說的暫時性一字，已經在聽證會上被收回成命，當前的是任由央行去

應對，但亦是最大的考驗。假如央行應對得不好，可不能再以之前各任所做的去跟隨，因為形勢

變了，應對亦必須變，才顯出功架。



＊債息不升反跌，留意三點解讀＊



當前最可能的是，既然外界聽到最新的評估後，債息不升反跌，意味著如下的思維。第一，

如此加息幅度和速度，已經是可以接受，亦符合甚至超過外界的期望了。第二，假如外界亦深知

央行原本說的暫時性，是基於物價上升是由疫情而來，而疫情會漸退，受控後，一切復常，供應

亦復常，則物價升勢可望緩和，屆時與加息同步而來，則反而有可能是短期經濟放緩甚至衰退的

可能性大增。第三，假如加息之下，覆巢之下無完卵，投資者避險，走來走去，又是回到國債，

而不是估值有多年水分的股市或加密貨幣等領域，則債息亦是不升反跌的道理。

據此，維持之前看法，投資者要小心，近年來一窩蜂的熱門市場或資產類別，即使不是一下

子大跌，但往上的阻力會愈來愈大。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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