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即市新聞

20/12/2021 09:40

《套期保值－蕭猷華》油價短期反覆向下格局

　　《套期保值》油價上周五（１７日）下跌，紐約期油跌１﹒４５美元，收報７０﹒７０美元
；布蘭特期油下跌１﹒５１美元，收報７３﹒５１美元。全星期紐約期油下跌１﹒８２美元，或
２﹒５３％；布蘭特期油下跌２﹒４０美元，或３﹒１９％。
　　變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ繼續以高傳播速度在全球擴散，南非、丹麥、英國感染人數幾乎每
天翻倍，據報英國政府可能在聖誕假期後實施封城抗疫兩周，美國有些企業計劃限制員工在家工
作，疫情導致原油需求減慢的壓力繼續影響市場。另一方面，油組成員國與俄羅斯表示，受變種
病毒影響，如果原油需求前景有變化，將會審視每月增產４０萬桶的計劃。
　　筆者認為紐約期油短期要重上每桶８０美元以上是非常困難，其中一個最大原因是，美國聯
同其他國家放出戰略儲備石油，合共放出大約１億桶原油，雖然數目不是很多，不過多國聯手具
有協同效應之餘，美國亦釋出了清楚明確的訊號，就是不希望油價上升，影響通脹。
　　筆者個人見解，或陰謀論也好，美國作為全球最大石油生產國、最大金融中心，「大佬」明
確發出訊號不希望油價上升，其他產油國豈敢不配合嗎！就算其他產油國不賣帳給「大佬」，全
球最大石油消國過中國，也同樣不希望油價持續上升。所以，油價要持續上升機會是不大的。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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