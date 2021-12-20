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即市新聞

20/12/2021 08:16

【內房困局】佳兆業多項票據未能還款或還息商重組，股份今早復牌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》佳兆業集團（０１６３８）公布三項票據未能如期還款或支付
利息，可能導致公司債權人要求加快還款。該公司目前優先票據的未償還本金額約１１７﹒８億
美元，目前沒有票據持有人就要加快還款發出任何通知，公司一直與票據持有人的代表商討，以
制定全面債務重組計劃。佳兆業已申請今早起恢復股份買賣。

＊未償還優先票據１１７﹒８億美元＊

　　佳兆業本金總額４億美元的二零二一年到期６﹒５％優先票據已於１２月７日到期，連同金
額約１２９２﹒７８萬美元的應計利息已到期應付，公司並無於該日支付有關款項。
　　該公司發行並於新加坡證券交易所上市的二零二三年到期１１﹒９５％優先票據項下利息
２９８７﹒５萬美元利息已１１月１２日到期，公司有３０天寬限期支付利息，惟公司並無於屆
滿前支付有關款項。
　　該公司發行並於新加坡證券交易上市的二零二五年到期１１﹒７％優先票據之利息
５８５０﹒１３萬美元已於１１月１１日到期應付，公司有３０天寬限期支付利息，惟公司並無
於屆滿前支付有關款項。
　　該公司所發行的二零二六年到期１１﹒６５％優先票據之利息１７４７﹒５萬美元已於１２
月１日到期應付，公司並無於該日支付有關款項，公司有３０天寬限期支付利息。
　　佳兆業委任華利安諾基（中國）作為其財務顧問，以評估集團的資本結構、衡量集團的流動
性並探討一切可行的解決方案，以盡快緩解當前的流動性問題。（ｍｈ）
　

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