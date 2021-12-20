匯控（００５）上周五倫敦再回購逾５３萬股，涉資２４６３萬元　

《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）公布，上周五（１７日）再通過向摩根士

丹利購入約

５３﹒４萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒４２００至４﹒４９６５英鎊，總值約

２３８﹒０９萬英鎊（約２４６３﹒２３萬港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內

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匯控已連續３９個交易日回購股份，合共逾１﹒０９億股。（ｍｈ）



