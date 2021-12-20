《經濟通通訊社２０日專訊》和黃醫藥（０００１３）公布，獲富時羅素納入富時全球股票
指數系列中多項指數，包括：富時環球（ＦＴＳＥ Ａｌｌ－Ｗｏｒｌｄ）、富時全球全市場
（ＦＴＳＥ Ｇｌｏｂａｌ Ａｌｌ－Ｃａｐ）、富時完整全市場（ＦＴＳＥ Ｇｌｏｂａｌ
Ｔｏｔａｌ－Ｃａｐ）、富時全球中型股（ＦＴＳＥ Ｇｌｏｂａｌ Ｍｉｄ Ｃａｐ）及富時
發達市場（ＦＴＳＥ Ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ）。此次調整於今日正式生效。（ｍｈ）
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20/12/2021 09:00
和黃醫藥（０００１３）今日起獲納入富時羅素多項指數
《經濟通通訊社２０日專訊》和黃醫藥（０００１３）公布，獲富時羅素納入富時全球股票
指數系列中多項指數，包括：富時環球（ＦＴＳＥ Ａｌｌ－Ｗｏｒｌｄ）、富時全球全市場
（ＦＴＳＥ Ｇｌｏｂａｌ Ａｌｌ－Ｃａｐ）、富時完整全市場（ＦＴＳＥ Ｇｌｏｂａｌ
Ｔｏｔａｌ－Ｃａｐ）、富時全球中型股（ＦＴＳＥ Ｇｌｏｂａｌ Ｍｉｄ Ｃａｐ）及富時
發達市場（ＦＴＳＥ Ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ）。此次調整於今日正式生效。（ｍｈ）
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