恒指跌至二萬三邊創年內新低，上日牛證重貨區於２２５００點水平

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指創下年內新低並見年半低位，低開１４７點，一度跌至
２３０１０點。現報２３１１７，跌７４點或跌０﹒３２％，主板成交１５６﹒４０億元。國企
指數報８２１０，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５６８４，升３點或升０﹒０７％。
根據經濟通ＨＶ２報價系統，上日（１７日）牛證重貨區為２２５００至２２５９９點，相
對期指張數增加２７１張，而２２５００至２２８９９點牛證顯著增加。熊證重貨區為
２４６００至２４６９９點，相對期指張數減少１２２張，此區間以上熊證顯著減少，意味「殺
牛」機會不低。
網易（０９９９９）目前為表現最差藍籌，現價跌４﹒４３％，報１４６﹒７元，該股成交
約１４６萬股，涉資２﹒１５億元，盤中高見１４７﹒４元，最低見１４５元；中石油
（００８５７）跌２﹒５６％，報３﹒４２元；碧桂園（０２００７）跌２﹒５２％，報
６﹒９６元；百威亞太（０１８７６）跌２﹒３４％，報２０﹒８５元。
現時，恒生指數報２３１１７，跌７４點或跌０﹒３２％，主板成交１５６﹒４０億元。國
企指數報８２１０，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５６８４，升３點或升０﹒０７％
。
即月期指新報２３１３３，跌９點，高水１５點。即月國指期貨報８２２５，升１３點，高
水１５點。即月科指期貨新報５６９３，升３２點，高水９點。
上證綜合指數報３６３７，升５點或升０﹒１５％，成交８２５﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１４８８２，升１５點或升０﹒１０％，成交４５８﹒７２億元人民幣。
表現十大最差藍籌股
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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網易（０９９９９） １４６﹒７元 跌４﹒４３％
中石油（００８５７） ３﹒４２元 跌２﹒５６％
碧桂園（０２００７） ６﹒９６元 跌２﹒５２％
百威亞太（０１８７６） ２０﹒８５元 跌２﹒３４％
龍湖（００９６０） ３７﹒１元 跌２﹒２４％
申洲（０２３１３） １４６﹒７元 跌２﹒１３％
匯控（００００５） ４５﹒５元 跌１﹒９４％
比亞迪（０１２１１） ２６０﹒６元 跌１﹒８８％
信義玻璃（００８６８） １８﹒５８元 跌１﹒６９％
中銀（０２３８８） ２４﹒５元 跌１﹒６１％
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（ｅｒ）
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