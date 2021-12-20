  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2021 09:45

恒指跌至二萬三邊創年內新低，上日牛證重貨區於２２５００點水平

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒指創下年內新低並見年半低位，低開１４７點，一度跌至
２３０１０點。現報２３１１７，跌７４點或跌０﹒３２％，主板成交１５６﹒４０億元。國企
指數報８２１０，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５６８４，升３點或升０﹒０７％。
　　根據經濟通ＨＶ２報價系統，上日（１７日）牛證重貨區為２２５００至２２５９９點，相
對期指張數增加２７１張，而２２５００至２２８９９點牛證顯著增加。熊證重貨區為
２４６００至２４６９９點，相對期指張數減少１２２張，此區間以上熊證顯著減少，意味「殺
牛」機會不低。
　　網易（０９９９９）目前為表現最差藍籌，現價跌４﹒４３％，報１４６﹒７元，該股成交
約１４６萬股，涉資２﹒１５億元，盤中高見１４７﹒４元，最低見１４５元；中石油
（００８５７）跌２﹒５６％，報３﹒４２元；碧桂園（０２００７）跌２﹒５２％，報
６﹒９６元；百威亞太（０１８７６）跌２﹒３４％，報２０﹒８５元。
　　現時，恒生指數報２３１１７，跌７４點或跌０﹒３２％，主板成交１５６﹒４０億元。國
企指數報８２１０，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５６８４，升３點或升０﹒０７％

　　即月期指新報２３１３３，跌９點，高水１５點。即月國指期貨報８２２５，升１３點，高
水１５點。即月科指期貨新報５６９３，升３２點，高水９點。
　　上證綜合指數報３６３７，升５點或升０﹒１５％，成交８２５﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８８２，升１５點或升０﹒１０％，成交４５８﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表現十大最差藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１４６﹒７元　跌４﹒４３％
　　中石油（００８５７）　　　３﹒４２元　跌２﹒５６％
　　碧桂園（０２００７）　　　６﹒９６元　跌２﹒５２％
　　百威亞太（０１８７６）　２０﹒８５元　跌２﹒３４％
　　龍湖（００９６０）　　　　３７﹒１元　跌２﹒２４％
　　申洲（０２３１３）　　　１４６﹒７元　跌２﹒１３％
　　匯控（００００５）　　　　４５﹒５元　跌１﹒９４％
　　比亞迪（０１２１１）　　２６０﹒６元　跌１﹒８８％
　　信義玻璃（００８６８）　１８﹒５８元　跌１﹒６９％
　　中銀（０２３８８）　　　　２４﹒５元　跌１﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情20/12/2021
【立會選舉】直選非建制派全軍覆沒　湯家驊不認同第三路線行不通
香港政情20/12/2021
【立會選舉】地區直選投票率30.2%歷來最低 馮驊拒評
大行報告20/12/2021
【大行炒D乜】高盛大降目標價　中燃氣無運行？
開市Good Morning20/12/2021
溫傑：23000為港股關鍵位　阿里巴巴未有見底跡象
財經熱話20/12/2021
【虛幣世界】加密貨幣市場於假期悶靜，市場轉炒山寨幣
財經熱話20/12/2021
【陶觀天下】聯儲轉調市場無懼　通脹錯位政策有異
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金