恒指跌至二萬三邊創年內新低，上日牛證重貨區於２２５００點水平

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指創下年內新低並見年半低位，低開１４７點，一度跌至

２３０１０點。現報２３１１７，跌７４點或跌０﹒３２％，主板成交１５６﹒４０億元。國企

指數報８２１０，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５６８４，升３點或升０﹒０７％。

根據經濟通ＨＶ２報價系統，上日（１７日）牛證重貨區為２２５００至２２５９９點，相

對期指張數增加２７１張，而２２５００至２２８９９點牛證顯著增加。熊證重貨區為

２４６００至２４６９９點，相對期指張數減少１２２張，此區間以上熊證顯著減少，意味「殺

牛」機會不低。

網易（０９９９９）目前為表現最差藍籌，現價跌４﹒４３％，報１４６﹒７元，該股成交

約１４６萬股，涉資２﹒１５億元，盤中高見１４７﹒４元，最低見１４５元；中石油

（００８５７）跌２﹒５６％，報３﹒４２元；碧桂園（０２００７）跌２﹒５２％，報

６﹒９６元；百威亞太（０１８７６）跌２﹒３４％，報２０﹒８５元。

現時，恒生指數報２３１１７，跌７４點或跌０﹒３２％，主板成交１５６﹒４０億元。國

企指數報８２１０，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５６８４，升３點或升０﹒０７％

。

即月期指新報２３１３３，跌９點，高水１５點。即月國指期貨報８２２５，升１３點，高

水１５點。即月科指期貨新報５６９３，升３２點，高水９點。

上證綜合指數報３６３７，升５點或升０﹒１５％，成交８２５﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１４８８２，升１５點或升０﹒１０％，成交４５８﹒７２億元人民幣。



表現十大最差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １４６﹒７元 跌４﹒４３％

中石油（００８５７） ３﹒４２元 跌２﹒５６％

碧桂園（０２００７） ６﹒９６元 跌２﹒５２％

百威亞太（０１８７６） ２０﹒８５元 跌２﹒３４％

龍湖（００９６０） ３７﹒１元 跌２﹒２４％

申洲（０２３１３） １４６﹒７元 跌２﹒１３％

匯控（００００５） ４５﹒５元 跌１﹒９４％

比亞迪（０１２１１） ２６０﹒６元 跌１﹒８８％

信義玻璃（００８６８） １８﹒５８元 跌１﹒６９％

中銀（０２３８８） ２４﹒５元 跌１﹒６１％

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（ｅｒ）

