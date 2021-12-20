大市擴大跌幅跌逾４００點，再創逾年半新低

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指午後擴大跌幅，現時恒生指數報２２７５３，跌４３９點

。多隻重榜股向下；騰訊（００７００）跌１﹒２８％，報４３２﹒４元，以現價計，該股暫連

跌５日，累計跌幅７﹒３３％；美團（０３６９０）跌２﹒４８％，報２２０﹒２元，以現價計

，該股暫連跌５日，累計跌幅１１﹒２１％；阿里（０９９８８）跌１﹒０３％，報１１５﹒８

元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒３％；藥明生物（０２２６９）跌４﹒７１％，

報８４﹒９５元

新能源概念股偏軟，信義系捱沽；信義玻璃（００８６８）跌８﹒９９％，報１７﹒２元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒４３％；信義光能（００９６８）跌６﹒４１％，

報１２﹒８４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒１９％；比亞迪（０１２１１）

跌５﹒３５％，報２５１﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒１１％。

外圍股市偏軟；法蘭克福ＤＡＸ指數跌１０４點，報１５５３１點；巴黎ＣＡＣ指數跌７８

點，報６９２６；倫敦富時１００指數微升９點，報７２６９點。





表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義玻璃（００８６８） １７﹒２０元 跌８﹒９９％

信義光能（００９６８） １２﹒８４元 跌６﹒４１％

李寧（０２３３１） ７９﹒４０元 跌５﹒４８％

網易（０９９９９） １４５﹒７０元 跌５﹒０８％

李寧（０２３３１） ７９﹒４０元 跌５﹒４８％

比亞迪（０１２１１） ２５１﹒４０元 跌５﹒３５％

安踏（０２０２０） １０８﹒９０元 跌５﹒０６％

藥明生物（０２２６９） ８４﹒９５元 跌４﹒７１％

碧桂園服務（０６０９８） ４８﹒０５元 跌４﹒６６％

舜宇（０２３８２） ２３２﹒６０元 跌４﹒５２％

碧桂園（０２００７） ６﹒８０元 跌４﹒７６％

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（ｈｃ）

