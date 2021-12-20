《盤後部署》 恒指跌穿兩萬三 年尾市況繼續淡？

《經濟通通訊社２０日專訊》近日本港天氣轉涼，今天天色大不如前，更預測熱帶氣旋雷伊

於未來數天襲港。暴風雨前夕，港股卻非風平浪靜，低開１４７點，個幾鐘後已失守兩萬三關口

，半日收報２２８５０點。午後再有巨浪湧來，跌幅一度擴大至５２７點。６４隻恒指成分股近

乎「滿江紅」，信義玻璃（００８６８）跌９﹒１％，為全日表現最差藍籌，與信義光能

（００９６８）做「患難兄弟」。多隻內房、體品及汽車股面對強風，續向下衝。碧桂園

（０２００７）跌４﹒０６％，為表現最差內房藍籌；李寧（０２３３１）及安踏

（０２０２０）齊跌逾４％；比亞迪（０１２１１）就回落至今年１０月中旬水平。

終場恒指收報２２７４４，跌４４７點或跌１﹒９３％，主板成交１２４７﹒８２億元。國

企指數報８０４２，跌１７５點或跌２﹒１３％。恒生科技指數報５４９８，跌１８１點或跌

３﹒２０％。

Ａ股同樣受挫，上證綜合指數報３５９３，跌３８點或跌１﹒０７％，成交４９１８﹒２９

億元人民幣。深證成份指數報１４５６９，跌２９８點或跌２﹒０１％，成交３０９４﹒９３億

元人民幣。



＊恒指繼續殺牛機會不低＊



大市方面，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，上周四（１６日）的牛熊證街貨比例已反映有

「殺牛」危機。去到星期五（１７日），牛證重貨區已跌到２２５００至２２５９９點，相對期

指張數增加２７１張，而２２５００至２２８９９點牛證顯著增加。熊證重貨區仍為２４６００

至２４６９９點，惟相對期指張數再減少１２２張，此區間以上熊證顯著減少，進一步向下「殺

牛」機會不低。

再看今天大市成交額，較上日縮減３７８億元，５天平均成交不足１５００億元。即使直至

昨天為止，北水連續第１３個交易日錄得淨流入，對港股亦無甚支持，加上臨近年尾，不少基金

早已收爐，年終市況實在不容樂觀。從日線圖看，恒指全年呈一浪低於一浪走勢，而目前保力加

通道底部已去到２１９９５點，沒有利好消息推動下，本周恒指有機會再向下試兩萬二，投資者

可將部分資金買少量熊證作對沖。（ｅｒ）

