《台股攻略－黃振宇》電子板塊領跌，台股失守１７７００點

《台股攻略》台股今日（２０日）以平盤開市，但電子板塊領跌，金融及航運股份弱勢，加

權指數終場收１７６６９點，跌１４３點，成交金額僅約２６０４億元（新台幣．下同），三大

法人合共淨賣出２１２﹒７４億元，其中外資錄得淨賣出１９４億元。

據外資表示２０２３年半導體供應大於需求，消息令半導體板塊受壓，台積電失守６００元

關口，收５９８元，跌超過１﹒５％；聯電微跌０﹒２％，收６２﹒２元；聯發科下跌２％，收

１０５５元；其餘半導體指標股份相繼下挫，瑞昱跌２﹒５％，矽力─ＫＹ跌１﹒２％，世界、

力積電及聯詠微跌。市場看好潔淨能源未來發展，太陽能板塊獲市場資金追捧，聯合再生逆市上

升３﹒８％，達能升３﹒５％，茂迪及碩禾均升超過１％。中鋼構布局風電產業，已啟動旗下中

能風場的前置作業，料明年初開始動工，今天股價漲停，收６１﹒４元，其餘鋼鐵股份同步逆市

上揚，中鴻及春源升超過５％，官田鋼、春雨、東和鋼鐵、聚亨、燁輝、豐興、千興、大成鋼、

新鋼及新光鋼均升超過２％。貨運三雄的陽明收１２２元，跌１﹒２％；長榮收１３９元，跌

１﹒１％；萬海收１９９元，跌０﹒５％。散裝航運的台航及宅配通跌超過１％，僅四維航、中

櫃及亞航微升。

大型電子權值股表現較弱，台股難以突破萬八點關口，建議短線操作可聚焦三大法人動向，

宜審慎投資。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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