《窩輪豪情－梁業豪》今年投資成績若優於大市，已算不俗

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、能

源業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為華潤

電力（００８３６）、農夫山泉（０９６３３）與中電（００００２），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選京東集團（０９６１８）、安踏體育（０２０２０）與網易（０９９９９）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為公用事業、能源業與，原材料業。此外，

恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中電、中信股份（００２６７）

與中國宏橋（０１３７８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相

關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選京東集團、安踏體育與比亞迪股份

（０１２１１）。

港股的２０２１年交易時段即將結束，由於大市自２月起的跌勢延續至今，相信投資者本年

的成績大多不理想。如果大家現時錄得虧損，但幅度小於恒生指數，因能跑贏大市，其實已算不

俗。這證明各位的應市能力不錯，有條件於市況正式回升後成功轉敗勝。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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