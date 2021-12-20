【虛幣世界】加密貨幣市場於假期悶靜，市場轉炒山寨幣

《經濟通通訊社記者李皆穎２０日報道》過去假期期間，加密貨幣市場較為寧靜，其中比特

幣被現至於四萬七美元之下，而中心化交易所的比特幣交易量亦很低，惟市場對一些山寨幣有明

顯炒作，其中ＡＶＡＸ在過去２４小時下跌逾７％，而ＬＵＮＡ的價格在周日（１９日）高見

７７﹒２美元，再次破頂。

有分析認為，雖然比特幣短期阻力位仍強，於五萬至五萬美元有一定沽盤，但從日線圖顯示

，比特幣的下行信號應該接近尾聲，其中相對強弱指數（ＲＳＩ）亦已經過度超賣，類似情況亦

在九月下旬發生，隨後迎來價格反彈。

虛擬貨幣價格目前於亞洲時段靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報４７７１４﹒５６元（

美元．下同），升０﹒１７％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３９６３﹒６５元，升

０﹒１２％；艾達幣報１﹒２４元，升０﹒４０％；瑞波幣報０﹒８０元，升０﹒１３％。



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