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20/12/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》建全國統一大市場乃世界創舉

　　《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習
近平，於２０２１年１２月１７日指出的「要加快建設全國統一大市場」，特別是在制度建設上
要立破並舉，以結合區域發展大戰略、區域協調發展戰略實施，以優先開展統一大市場建設工作
，發揮示範引領作用。是為中國以至全世界的經濟建設和發展的創舉。
　　此為配合中央經濟工作會議於１２月８日至１０日議決要以「穩字當頭、穩中求進」政策總
基調的其中一個十分重要舉措，即：在兩個「穩」字底下，強有力的建立全國統一市場，作為構
建新發展格局的逼切需要，故要有「高效規範、公平競爭、充分開放」，建立全國統一的市場制
度規則，以促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，以應對（甲）環球疫情不斷惡化，和以歐
美為主的國際經濟短期無望確切保持穩定甚至復甦等深困，更重要的是（乙）化解美帝聯合國際
惡勢力對華圍堵、攬炒甚至要「滅絕」中國惡思劣行。
　
＊先建長遠大循環再在條件更成熟推雙循環＊
　
　　我之解讀，為：中國十分明確地先「大循環」，建立更好的內部結構、基礎和體系，以在更
適當時候、更適當環境才更有力的推動「國內外雙循環」。此策甚為對勁、明智。
　　再看中央全面深化改革委員會舉番舉行第２３次會議的議決，重點當然是（一）強調建設全
國統一大市場，要推出的各種各樣政策性措施，最首要的是（Ｉ）「統一大市場集聚資源、推動
增長、激勵創新、優化分工、促進競爭」，此點最是重要之處是「促進競爭」，而且是要公平競

，只有競爭是公平的、公開的和公正的，才能夠使所集聚資源推動增長、激勵創新和優化分工，
可以逐步達標。
　　會議更指出（ＩＩ）要從制度建設著眼，堅持立破並舉，是為政策性的改革。在「立」方面
，相關做法有：（ｉ）完善市場基礎制度規則、推進商品和服務市場高水平統一、提升監管治理
等方面出台有效的政策舉措，和（ｉｉ）不斷提高政策的統一性、規則的一致性、執行的協同性

　　和在（ｉｉｉ）「破」方面，有加快廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法。此使
市場體系仍然存在的制度規則不夠統一、要素資源流動不暢、地方保護和市場分割等突出問題，
得以處理和化解。
　　由是（二）中央要不斷（１）要「完善的產權保護、市場准入、公平競爭等制度」，是為中
國自改革開放多年以來一直堅持推行的制度性改革，現時要進一步完善，才能夠使（２）各個項
目新的改革，取得更堅實的預期成效，包括：推進價格改革和土地、資本、勞動力、技術、知識
、數據等重要生產要素市場化改革，加強反壟斷、反不正當競爭，著力清除市場壁壘等。
　　凡此，乃力求（３）提高資源配置效率和公平性，加快形成企業自主經營、公平競爭，消費
者自由競擇、自主消費，商品和要素自由流動、平等交換的現代化市場體系。
　
＊新發展格局要建全國制度公平競爭高效規範＊
　　
　　對於中國要加快建設全國統一大市場，我的看法有：條件是具備和相當堅實的，只要更積極
主動和嚴肅認真的強化本國市場的全面統一，使可達致應有的效益。此為「全國大循環」的更為
具體的政策和策略，亦有更為具體的措施和要求，在環球現時面對十分深重的疫情威脅，以至美
國發了瘋、發了狂的圍堵和攬炒中國劣行等情況底下，更為必不可少的重要政策。
　　相信世界疫情進一步惡化，是無可避免之事，因：（１）新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的最新
變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，於南非於２０２１年１１月中下旬向世衛ＷＨＯ首作報告以來，約１
個月便在８０多個國家或地區擴散，使疫情更恐怖，有藥廠估計此疫最快要在２０２４年才有望
結束，所言非虛，乃因要研發有效的疫苗傳統上要有５年的時間，故中國以本國之供求作「大循
環」，對；但歐美等疫、經處水深火熱劣勢，難作「國內外雙循環」。
　　特別是（２）拜登不僅沿用「混世魔王」特朗普劣策，似有全面「滅絕」中國之向，亦為中
國把精神、力量和各方面的資源用於本國，強化「大循環」，待國際情況回穩回暖之時再更積極
推行「國內外雙循環」的政策和措施，會更有效益。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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