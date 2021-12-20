《談國論企－黎偉成》建全國統一大市場乃世界創舉

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習

近平，於２０２１年１２月１７日指出的「要加快建設全國統一大市場」，特別是在制度建設上

要立破並舉，以結合區域發展大戰略、區域協調發展戰略實施，以優先開展統一大市場建設工作

，發揮示範引領作用。是為中國以至全世界的經濟建設和發展的創舉。

此為配合中央經濟工作會議於１２月８日至１０日議決要以「穩字當頭、穩中求進」政策總

基調的其中一個十分重要舉措，即：在兩個「穩」字底下，強有力的建立全國統一市場，作為構

建新發展格局的逼切需要，故要有「高效規範、公平競爭、充分開放」，建立全國統一的市場制

度規則，以促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，以應對（甲）環球疫情不斷惡化，和以歐

美為主的國際經濟短期無望確切保持穩定甚至復甦等深困，更重要的是（乙）化解美帝聯合國際

惡勢力對華圍堵、攬炒甚至要「滅絕」中國惡思劣行。



＊先建長遠大循環再在條件更成熟推雙循環＊



我之解讀，為：中國十分明確地先「大循環」，建立更好的內部結構、基礎和體系，以在更

適當時候、更適當環境才更有力的推動「國內外雙循環」。此策甚為對勁、明智。

再看中央全面深化改革委員會舉番舉行第２３次會議的議決，重點當然是（一）強調建設全

國統一大市場，要推出的各種各樣政策性措施，最首要的是（Ｉ）「統一大市場集聚資源、推動

增長、激勵創新、優化分工、促進競爭」，此點最是重要之處是「促進競爭」，而且是要公平競

爭

，只有競爭是公平的、公開的和公正的，才能夠使所集聚資源推動增長、激勵創新和優化分工，

可以逐步達標。

會議更指出（ＩＩ）要從制度建設著眼，堅持立破並舉，是為政策性的改革。在「立」方面

，相關做法有：（ｉ）完善市場基礎制度規則、推進商品和服務市場高水平統一、提升監管治理

等方面出台有效的政策舉措，和（ｉｉ）不斷提高政策的統一性、規則的一致性、執行的協同性

。

和在（ｉｉｉ）「破」方面，有加快廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法。此使

市場體系仍然存在的制度規則不夠統一、要素資源流動不暢、地方保護和市場分割等突出問題，

得以處理和化解。

由是（二）中央要不斷（１）要「完善的產權保護、市場准入、公平競爭等制度」，是為中

國自改革開放多年以來一直堅持推行的制度性改革，現時要進一步完善，才能夠使（２）各個項

目新的改革，取得更堅實的預期成效，包括：推進價格改革和土地、資本、勞動力、技術、知識

、數據等重要生產要素市場化改革，加強反壟斷、反不正當競爭，著力清除市場壁壘等。

凡此，乃力求（３）提高資源配置效率和公平性，加快形成企業自主經營、公平競爭，消費

者自由競擇、自主消費，商品和要素自由流動、平等交換的現代化市場體系。



＊新發展格局要建全國制度公平競爭高效規範＊



對於中國要加快建設全國統一大市場，我的看法有：條件是具備和相當堅實的，只要更積極

主動和嚴肅認真的強化本國市場的全面統一，使可達致應有的效益。此為「全國大循環」的更為

具體的政策和策略，亦有更為具體的措施和要求，在環球現時面對十分深重的疫情威脅，以至美

國發了瘋、發了狂的圍堵和攬炒中國劣行等情況底下，更為必不可少的重要政策。

相信世界疫情進一步惡化，是無可避免之事，因：（１）新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的最新

變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，於南非於２０２１年１１月中下旬向世衛ＷＨＯ首作報告以來，約１

個月便在８０多個國家或地區擴散，使疫情更恐怖，有藥廠估計此疫最快要在２０２４年才有望

結束，所言非虛，乃因要研發有效的疫苗傳統上要有５年的時間，故中國以本國之供求作「大循

環」，對；但歐美等疫、經處水深火熱劣勢，難作「國內外雙循環」。

特別是（２）拜登不僅沿用「混世魔王」特朗普劣策，似有全面「滅絕」中國之向，亦為中

國把精神、力量和各方面的資源用於本國，強化「大循環」，待國際情況回穩回暖之時再更積極

推行「國內外雙循環」的政策和措施，會更有效益。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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