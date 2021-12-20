【重拳監管】淘寶主播薇婭偷逃稅被罰１３億元，國稅局稱支持嚴查

《經濟通通訊社２０日專訊》浙江杭州市稅務局稽查局通報，淘寶頭部主播黃薇（網名：薇

婭）在２０１９至２０２０年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務將個人收入轉換為公司經營收

入虛假申報等方式偷逃稅款６﹒４３億元（人民幣．下同），其他少繳稅款０﹒６億元，杭州市

稅務局稽查局依法對其作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計

１３﹒４１億元。

杭州市稅務部門指，若其能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責

任；若其在規定期限內未繳清稅款、滯納金和罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。



＊新華社：直播行業規範發展仍需多部門協同發力＊



國家稅務總局表示，堅決支持杭州市稅務部門依法嚴肅處理黃薇偷逃稅案件。同時，要求各

級稅務機關對各種偷逃稅行為，堅持依法嚴查嚴處，堅決維護國家稅法權威，促進社會公平正義

；要求認真落實好各項稅費優惠政策，持續優化稅費服務，促進新經濟新業態在發展中規範，在

規範中發展。

《新華社》發文指出，稅務部門公布對網絡主偷逃稅的處理結果，處罰決定體現了稅法權威

和公平公正，再次警示網絡主播從業人員，網絡直播非「法外之地」，要自覺依法納稅，承擔與

其收入和地位相匹配的社會責任。規範直播行業發展，各相關部門正在聯合發力。未來，仍需聚

焦完善制度，著力構建跨部門、多領域的長效監管機制，強化涉稅信息交換共享和涉稅問題協同

處置，加大聯合懲戒力度，形成齊抓共管的工作格局，在更深層次更高水平上促進行業良性發展

。（ｌｃ）

