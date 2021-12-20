《娥姐錦囊－張賽娥》同系換產內房自救方法，白武士加快汰弱留強

《娥姐錦囊》世茂服務（００８７３）上周以１６﹒５３５億人民幣向同系世茂股份

（滬：６００８２３）收購其商業物管業務，其後上交所向世茂股份發問詢函，要求世茂股份就

交易必要性，說明是次交易是否涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，損害上市公司利益和

中小股東合法權益。分析師亦關注物管公司被用作母公司的財務工具。消息令世茂服務以至其他

物管股的股價均受壓。雖然有關交易有否涉及技術性違規，仍有待查究，但投資者現階段確實應

規避內地物管股。



＊緊急向第三方出售資產或被壓價＊



有分析員認為，世茂系內併購交易不單反映公司流動性緊張，也令人擔心關注內房把物業管

理的現金流轉移到開發商層面，被用作母公司的財務工具。其實同系關連交易可能出現利益輸送

的風險一直存在，並不限於內房股。現時多家內房企業面臨資金短缺問題，隨著大量債券陸續到

期，時間緊逼下，財困房企向第三者出售資產，將要更多時間，而且更可能被壓價，故此由同系

接貨，往往被視為套現最快及最有效的方法。



＊當局近日開始放寬政策＊



內房危機蔓延，一旦嚴重至影響行業穩定、損害地方收入，嚴重拖累中國經濟時，不排除大

型房企會出手充當白武士，因它們背後獲國家和大型銀行支持，所以在一段時間內，相信問題不

大，而財力稍遜的企業被迫出售資產，甚至退出市場，亦可被視為市場汰弱留強的過程。

內房過往一直依賴借入新債來償還舊債，並靠賣樓套現，但現時兩條「水喉」受阻，銀行對

再借新債有疑慮，置業人士也擔心房企資金匱乏，將被迫割價賣樓，以致買家不敢入市。事實上

，當局近月已開始局部放寬政策，加快按揭審批。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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