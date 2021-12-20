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即市新聞

20/12/2021 16:36

《美元走勢－羅明立》歐元下行風險未減，低位只能小注博反彈

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒４６　１１３﹒７１　１１３﹒３１
　　歐元╱美元　１﹒１２４７　１﹒１２６１　１﹒１２３３
　　英鎊╱美元　１﹒３２１１　１﹒３２４６　１﹒３１９７
　　美元╱瑞郎　０﹒９２３８　０﹒９２４６　０﹒９２２５
　　美元╱港元　７﹒８００９　７﹒８０４０　７﹒７９８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（１７日）美匯指數低位顯著反彈，英國公布最新的零售銷售資料及德
國ＩＦＯ商業景氣指數都好於預期，但非美貨幣卻全面走低。美聯儲表明加快收水及暗示明年可
能加息三次，匯價一度下滑，但上周五受到最新變種病毒在英國及歐洲多國迅速擴散，加上多名
聯儲局官員認同明年加息，令美匯由９５﹒８０支持回升至９６﹒６０。
　　英國及歐洲多國確診人數上升，有報道指不能確定Ｏｍｉｃｒｏｎ引起的重症機會較低。而
確診急增會加重當地醫療系統的負擔，多國正準備加強防疫措施，但臨近聖誕，有關限制民眾強
烈不滿。市場避險需求上升到好美元反彈。
　　聖誕假期前市場交投應轉趨淡靜，承接力亦會轉弱，但疫情反覆會引起市場波動。非美貨幣
反彈無以為繼，歐元始終未能收服１﹒１３８０╱１﹒１４００阻力，暫時先以１﹒１２００╱
１﹒１４００波動作參考，下行風險未減，低位只能小注博反彈，高沽仍較為適合。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１２３０　１﹒１３００　１﹒１２００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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