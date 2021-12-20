《美元走勢－羅明立》歐元下行風險未減，低位只能小注博反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒４６ １１３﹒７１ １１３﹒３１

歐元╱美元 １﹒１２４７ １﹒１２６１ １﹒１２３３

英鎊╱美元 １﹒３２１１ １﹒３２４６ １﹒３１９７

美元╱瑞郎 ０﹒９２３８ ０﹒９２４６ ０﹒９２２５

美元╱港元 ７﹒８００９ ７﹒８０４０ ７﹒７９８６

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《美元走勢》上周五（１７日）美匯指數低位顯著反彈，英國公布最新的零售銷售資料及德

國ＩＦＯ商業景氣指數都好於預期，但非美貨幣卻全面走低。美聯儲表明加快收水及暗示明年可

能加息三次，匯價一度下滑，但上周五受到最新變種病毒在英國及歐洲多國迅速擴散，加上多名

聯儲局官員認同明年加息，令美匯由９５﹒８０支持回升至９６﹒６０。

英國及歐洲多國確診人數上升，有報道指不能確定Ｏｍｉｃｒｏｎ引起的重症機會較低。而

確診急增會加重當地醫療系統的負擔，多國正準備加強防疫措施，但臨近聖誕，有關限制民眾強

烈不滿。市場避險需求上升到好美元反彈。

聖誕假期前市場交投應轉趨淡靜，承接力亦會轉弱，但疫情反覆會引起市場波動。非美貨幣

反彈無以為繼，歐元始終未能收服１﹒１３８０╱１﹒１４００阻力，暫時先以１﹒１２００╱

１﹒１４００波動作參考，下行風險未減，低位只能小注博反彈，高沽仍較為適合。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３００ １﹒１２００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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