《新股上市》德勤料本港今年新股集資額３３１４億元，排名第四

《經濟通通訊社２０日專訊》德勤中國資本市場服務部今天發表《 ２０２１年中國內地及

香港新股市場回顧及２０２２年前景展望》。德勤表示，以２０２１年新股融資額計，納斯達克

及紐交所將取得全球第一及第二位、上交所將以第三位隨後、港交所（００３８８）和深交所將

取得第四位及第五位。

德勤預計，香港在２０２１年將會有９７隻新股上市融資３３１４億港元，相比去年則為

１４６隻新股融資３９７９億港元，代表新股數量下跌３４％，而募集資金減少１７％。



＊Ａ股市場今年新股融資逾５３００億元人民幣＊



內地市場方面，德勤預計，?地新股市場在２０２１年將會有多至４９１隻新股融資

５３６７億元（人民幣．下同），當中包括１１隻於北交所上市的新股，其融資額達到１７﹒５

億元。與２０２０年比較，這意味著新股數量增加２５％，而融資額增長１４％。

德勤表示，雖然創業板的新股數量為最多，有１９９隻，上海科創板以１６２隻緊隨，然而

科創板２０２９億元的融資額將會為最高，預料上海兩個市場將會有２４８隻新股上市募集

３６５２億元，至於深圳兩個市場則將總共有２３２隻新股融資１６９７億元。（ｃｗ）

