【立會選舉】陳澤銘：有信心林新強能反映法律執業者關注議題

《經濟通通訊社２０日專訊》林新強律師於立法會選舉功能組別法律界勝出當選，香港律師
會會長陳澤銘表示恭賀，又指林新強對法律業界有深入了解，並擁有豐富的執業經驗，有信心他
能透過議會工作充分反映法律執業者所關注的議題。
陳澤銘亦恭賀所有在是次選舉中當選的法律執業者，當中包括至少１０名律師及３名大律師
。（ｂｉ）
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