李嘉誠增持長實（０１１１３）共２０７﹒１５萬股

《經濟通通訊社２０日專訊》長和系創辦人李嘉誠繼續增持長實（０１１１３）股權。一間

由李嘉誠全資擁有公司於本月１４日、１５日、１６日及１７日，以平均價每股４５﹒８７０８

元、４６﹒５９９７元、４６﹒８０１元及４７﹒２０２元購入長實共２０７﹒１５萬股。

根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實之權益由４６﹒３４％增至４６﹒３９％。

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