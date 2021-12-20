【新冠肺炎】本港新增７宗輸入確診，再多５宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月２０日零時零分，本港

新增７宗新冠肺炎確診，全部屬輸入個案，當中６宗涉及變異病毒株感染，其餘一宗的病毒量不

足以進行變異病毒株檢測。另再多５宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，令本港涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的病例

增至１９宗。

衞生防護中心匯報１２月１８日及１２月１９日公布五宗輸入個案（１２５２２、

１２５２３、１２５２４、１２５２６及１２５２７）的調查進展，涉及４女１男，年齡介乎

２６至７７歲，分析結果確認該５宗個案均帶有變種病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。兩宗於抵港時在臨

時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，三宗在檢疫期間確診。



＊２２歲男患者住藍澄灣１座＊



至於今日新增個案涉及５男２女，年齡介乎１８至７８歲，各有三人由英國和美國抵港，餘

下一名２２歲男病人（個案１２５３５）則從波蘭、德國經卡塔爾於上周末（１８日）來港，他

居於青衣青衣路１號藍澄灣１座。他於１２月７日前往波蘭，同日離港前進行的新冠病毒檢測結

果呈陰性。他抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈初步陽

性。病人沒有病徵，Ｃｔ值大於３０，並確認帶有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株。為審慎起見，他於潛

伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人

士，須在１２月２１日或之前接受強制檢測。



＊國泰紐約航班禁飛港兩周＊



至今本港個案累計１２５３４宗（包括１２５３３宗確診個案和一宗疑似個案）。過去１４

天（１２月６－１９日）累計報告６５宗個案，全輸入個案。

另外，由於國泰航空（００２９３）營運於１２月１９日由美國紐約飛抵香港的航班

（ＣＸ８４５）有三名乘客經抵港檢測而確診２０１９冠狀病毒病，衞生署遂引用《預防及控制

疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第５９９Ｈ章），禁止國泰航空營運的客機在１２

月２０日至１月２日期間從紐約著陸香港。（ｃｌ）

